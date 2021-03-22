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Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Спасатели нашли тело альпиниста из Таганрога, который не выходил на связь на Эльбрусе, он упал в глубокую расщелину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:54
2021-03-22T13:54
2021-03-22T14:06
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Спасатели нашли тело альпиниста из Таганрога, который не выходил на связь на Эльбрусе, он упал в глубокую расщелину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 18.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на Эльбрусе не выходит на связь альпинист 1983 года рождения, уроженец Таганрога. На его поиски выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Приостановленные ночью поиски возобновились утром в понедельник, в них участвовали 14 спасателей."В 13.02 мск в понедельник спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау", - говорится в сообщении.Отмечается, что тело погибшего уже извлекли из расщелины, сейчас его транспортируют вниз для передачи следственно-оперативной группе.
https://ria.ru/20210319/telo-1601914825.html
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туризм, новости - туризм, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таганрог, происшествия