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Спасатели вышли на поиски сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста
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РИА Новости

Спасатели вышли на поиски сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста

09:34 05.03.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту, который сорвался во время восхождения на Эльбрус, сообщает в четверг пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5200 метров один из участников восхождения из зарегистрированной группы из Краснодарского края заметил, как неизвестный альпинист сорвался со склона и упал в расщелину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на поисково-спасательные работы выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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