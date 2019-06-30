На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов

НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов из Ирландии скончался во время спуска с горы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее региональное МЧС сообщало, что днем в воскресенье на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из 10 человек, в том числе шесть граждан Ирландии. Для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также сообщалось, что один из иностранцев, по предварительной информации, не может самостоятельно передвигаться.

"Спасатели нашли альпинистов, одному из них при спуске стало плохо, его пытались реанимировать, но не смогли, он скончался. Остальные участники группы живы-здоровы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тело умершего альпиниста спустили в поселок Терскол, где передадут следственно-оперативной группе. "Его личность пока не установлена", - отметил представитель отряда.