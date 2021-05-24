https://ria.ru/20210524/elbrus-1733664229.html

Организатора восхождения на Эльбрус будут судить за гибель альпинистки

Организатора восхождения на Эльбрус будут судить за гибель альпинистки - РИА Новости, 24.05.2021

Организатора восхождения на Эльбрус будут судить за гибель альпинистки

Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении организатора восхождения на Эльбрус и двух гидов, которых обвиняют в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:07

2021-05-24T15:07

2021-05-24T15:14

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НАЛЬЧИК, 24 мая - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении организатора восхождения на Эльбрус и двух гидов, которых обвиняют в гибели альпинистки из Санкт-Петербурга, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года при восхождении на восточную вершину Эльбруса пропала 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее искали несколько дней, в том числе с вертолетов, но найти альпинистку так и не удалось.По версии следствия, учредитель ООО "Клуб Приключений" в начале 2020 года опубликовал в интернете объявление об организации в октябре 2020 года восхождения на восточную вершину Эльбруса с севера. Для этого он также привлек инструкторов-проводников, которых описал, как "опытных путешественников". Участие в восхождении решили принять 17 жителей различных регионов России.Как считают следователи, организатор знал, что нанятые им инструкторы не соответствуют квалификационным требованиям инструктора-проводника по альпинизму и горному туризму и не проходили профессиональную подготовку. Кроме того, ему было известно, что маршрут восхождения на восточную вершину Эльбруса с севера имеет категорию сложности "2А" и для обеспечения безопасности 16 участников необходимо не менее девяти проводников. Также мужчина организовал восхождение, несмотря на неблагоприятные погодные условия. По данным следствия, инструкторы также знали обо всех этих обстоятельствах, но тем не менее, начали восхождение."Во время восхождения погодные условия резко ухудшились, в связи с этим было принято решение начать спуск к лагерю… Инструктор отклонился от маршрута и повел группу мимо участка со страховочными веревками… Через какое-то время он заметил отсутствие одной туристки... Обнаружить пропавшую не удалось",- говорится в сообщении.Организатору восхождения и двум инструкторам предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, совершенные группой лиц и повлекшие по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

https://ria.ru/20210524/elbrus-1733598828.html

https://ria.ru/20210503/alpinisty-1730953930.html

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туризм, россия, эльбрус, санкт-петербург