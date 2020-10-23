https://ria.ru/20201023/elbrus-1581289646.html

Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку

Спасатели ищут пропавшую на северном склоне горы Эльбрус 30-летнюю альпинистку, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T23:44

2020-10-23T23:44

2020-10-23T23:44

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели ищут пропавшую на северном склоне горы <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрус</a> 30-летнюю альпинистку, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольскому краю</a>."Поиски 30-летней участницы восхождения в районе скал Ленца на высоте 4200 метров над уровнем моря, визуальное обследование ледника Микельчиран, продолжавшиеся в течение суток 21 октября, результатов не дали. 22 октября обследование склонов проводились с вертолёта. Продолжаются наземные поиски пропавшей. Завтра в 7.30 работы будут возобновлены", - говорится в сообщении.По данным ведомства, группа кубанских альпинистов из 16 человек, включая трех гидов, начала восхождение на восточную вершину 18 октября."Сначала все шло по графику. Однако, чем выше поднималась группа, тем хуже становились погодные условия. В полном отсутствии видимости движение замедлилось, и группа практически остановилась. В таких условиях руководитель принял решение вернуться к "Северному приюту". Начался медленный, осторожный спуск. Замыкала группу тройка альпинистов, включавшая гида", - отметили в ГУ МЧС.Отмечается, что последний раз руководитель видел их около 15 часов дня 19 октября. К вечеру основная часть группы спустилась к "Северному приюту". К моменту контрольного выхода на связь замыкающая тройка так и не вернулась в базовый лагерь, сказано в сообщении."В 10 часов 20 октября на поиски выдвинулась группа спасателей-альпинистов головного отряда Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда. Утром того же дня двое из троих пропавших самостоятельно спустились к "Северному приюту", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20200726/1574942660.html

эльбрус

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия