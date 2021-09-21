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Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди" - РИА Новости, 21.09.2021

Партия "Новые люди"

Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:57

2021-09-21T07:57

2021-09-21T07:57

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россия

партия "новые люди"

политика

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Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. Они сформировали главный руководящий орган партии – центральный совет из пяти человек, который возглавила глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Основателем партии является Алексей Нечаев – основатель и президент научно-производственной компании Faberlic. Согласно программе партии, ее цель – сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями. 1 марта 2020 года был принят устав партии, а 24 марта того же года она была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Партия имеет свою эмблему, которая представляет собой текст ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ, написанный заглавными буквами в три строки. При изображении эмблемы на темном фоне надпись исполняется буквами белого цвета. Партия строится по территориальному признаку. В ее структуру входят региональные отделения, созданные в 72 субъектах РФ. Руководящими органами партии являются съезд, центральный совет, председатель. Высший руководящий орган партии – съезд, который созывается центральным советом партии не реже одного раза в пять лет. На нем сроком на пять лет избираются председатель партии и центральный совет. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами является центральный совет. Руководство деятельностью центрального совета осуществляет председатель партии.Председатель партии "Новые люди" – Алексей Нечаев, избран 8 августа 2020 года на втором съезде партии.Заместитель председателя партии – предприниматель Александр Даванков. 1 июня 2020 года партия "Новые люди" была внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам – в Новосибирской. Рязанской, Костромской и Калужской областях. В результате в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" была допущена к участию в выборах депутатов Госдумы в 2021 году без сбора подписей избирателей. Накануне выборов партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей стране и организовала более двух тысяч политотрядов. На выборы в Госдуму VIII созыва ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты от партии "Новые люди" 10 августа 2021 года. Его федеральную часть возглавили председатель партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Партия выступает за выборность и конкурентность в политике; повышение доходов людей и развитие предпринимательства в экономике; свобода слова и собраний в общественной жизни. "Новые люди" собираются освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления, сократить долю государства, перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть, а в международных отношениях – уйти от концепции осажденной крепости, перейти к политике новой открытости. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия, партия "новые люди", политика