https://ria.ru/20210822/novye_lyudi-1746765922.html
"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде
"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде - РИА Новости, 22.08.2021
"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде
Партия "Новые люди" на съезде представила свою предвыборную программу, сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T18:22
2021-08-22T18:22
2021-08-22T19:28
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Партия "Новые люди" на съезде представила свою предвыборную программу, сообщили в ее пресс-службе.Как объявил председатель Алексей Нечаев, политическая сила сконцентрируется на восьми основных пунктах, которые помогут совершить переход на более высокий уровень развития страны: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона, образование, экология, внешняя политика.Среди основных задач партии Нечаев назвал создание политического разнообразия и выборности на всех уровнях. По его словам, "Новые люди" собираются освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления, сократить долю государства, перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть, а в международных отношениях — уйти от концепции осажденной крепости, перейти к политике новой открытости.В представленном на съезде манифесте подчеркивается, что партия стремится добиться своих целей эволюционным путем. Как подчеркнул Нечаев, в прошлом веке в России было уже достаточно революций, но нельзя допустить, чтобы страна застыла "в вечном вчера".Голосование на думских выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам в один тур.
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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", алексей нечаев
18:22 22.08.2021 (обновлено: 19:28 22.08.2021)
"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде
Партия "Новые люди" представила на предвыборном съезде программу и манифест
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Партия "Новые люди" на съезде представила свою предвыборную программу, сообщили в ее пресс-службе.
Как объявил председатель Алексей Нечаев, политическая сила сконцентрируется на восьми основных пунктах, которые помогут совершить переход на более высокий уровень развития страны: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона, образование, экология, внешняя политика.
Среди основных задач партии Нечаев назвал создание политического разнообразия и выборности на всех уровнях. По его словам, "Новые люди" собираются освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления, сократить долю государства, перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть, а в международных отношениях — уйти от концепции осажденной крепости, перейти к политике новой открытости.
"Наша программа проста и понятна каждому. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию, убрав монополию государства и связанного с ним бизнеса. Снять с бизнеса силовой пресс. Вернуть свободу и разнообразие в систему образования, чтобы она готовила самостоятельных и инициативных людей, а не послушных винтиков системы. Сделать здравоохранение системой охраны здоровья, а не зоной лоббизма лояльных фармкомпаний. Прекратить превращение врачей, учителей, правоохранителей в бюрократов, погребенных горами отчетности и тотального контроля. Сделать армию профессиональной, готовой к любым вызовам. В современном мире воюют роботы, а не люди", — говорится в программных материалах партии.
В представленном на съезде манифесте подчеркивается, что партия стремится добиться своих целей эволюционным путем. Как подчеркнул Нечаев, в прошлом веке в России было уже достаточно революций, но нельзя допустить, чтобы страна застыла "в вечном вчера".
Голосование на думских выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам в один тур.