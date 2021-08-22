https://ria.ru/20210822/novye_lyudi-1746765922.html

"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде

"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде - РИА Новости, 22.08.2021

"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде

Партия "Новые люди" на съезде представила свою предвыборную программу, сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:22

2021-08-22T18:22

2021-08-22T19:28

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Партия "Новые люди" на съезде представила свою предвыборную программу, сообщили в ее пресс-службе.Как объявил председатель Алексей Нечаев, политическая сила сконцентрируется на восьми основных пунктах, которые помогут совершить переход на более высокий уровень развития страны: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона, образование, экология, внешняя политика.Среди основных задач партии Нечаев назвал создание политического разнообразия и выборности на всех уровнях. По его словам, "Новые люди" собираются освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления, сократить долю государства, перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть, а в международных отношениях — уйти от концепции осажденной крепости, перейти к политике новой открытости.В представленном на съезде манифесте подчеркивается, что партия стремится добиться своих целей эволюционным путем. Как подчеркнул Нечаев, в прошлом веке в России было уже достаточно революций, но нельзя допустить, чтобы страна застыла "в вечном вчера".Голосование на думских выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", алексей нечаев