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ЦИК зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 10.08.2021
ЦИК зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Новые люди", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:32
2021-08-10T16:32
2021-08-10T16:32
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
эльмира хаймурзина
сардана авксентьева
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Новые люди", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Новые люди" в количестве 211 человек", - зачитала документ на заседании ЦИК во вторник член Центризбиркома Эльмира Хаймурзина.По итогам проверки из списка исключен руководитель исполкома партии Александр Даванкова, в связи с наличием у него второго гражданства Греции.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" и список кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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ЦИК зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Новые люди" из 211 человек на выборы в Госдуму