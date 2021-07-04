https://ria.ru/20210704/partiya-1739826831.html

Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов

Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов - РИА Новости, 04.07.2021

Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов

Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей России и организовала более 2 тысяч политотрядов, что поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T17:11

2021-07-04T17:11

2021-07-04T17:11

алексей нечаев

партия "новые люди"

россия

сардана авксентьева

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей России и организовала более 2 тысяч политотрядов, что поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал журналистам председатель партии Алексей Нечаев.Предвыборный съезд партии "Новые люди" проходит в воскресенье в Москве. Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму.Такая активная политическая деятельность, уверен председатель партии, поможет успеху на предстоящих парламентских выборах."Это сработало в прошлом году на выборах в заксобрания и сработает и в этом году. И на выборах в заксобрания в 35 регионах, и на выборах в Госдуму", - добавил политик.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/vybory-1739822980.html

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алексей нечаев, партия "новые люди", россия, сардана авксентьева, госдума рф, политика