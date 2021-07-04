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Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов
Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов - РИА Новости, 04.07.2021
Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов
Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей России и организовала более 2 тысяч политотрядов, что поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:11
2021-07-04T17:11
2021-07-04T17:11
алексей нечаев
партия "новые люди"
россия
сардана авксентьева
госдума рф
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей России и организовала более 2 тысяч политотрядов, что поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал журналистам председатель партии Алексей Нечаев.Предвыборный съезд партии "Новые люди" проходит в воскресенье в Москве. Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму.Такая активная политическая деятельность, уверен председатель партии, поможет успеху на предстоящих парламентских выборах."Это сработало в прошлом году на выборах в заксобрания и сработает и в этом году. И на выборах в заксобрания в 35 регионах, и на выборах в Госдуму", - добавил политик.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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алексей нечаев, партия "новые люди", россия, сардана авксентьева, госдума рф, политика
Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов накануне выборов
Партия "Новые люди" открыла более 600 штабов по всей стране накануне выборов