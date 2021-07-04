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Список от "Новых людей" на выборы в ГД возглавили Нечаев и Авксентьева

Список от "Новых людей" на выборы в ГД возглавили Нечаев и Авксентьева - РИА Новости, 04.07.2021

Список от "Новых людей" на выборы в ГД возглавили Нечаев и Авксентьева

Председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму восьмого... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:29

2021-07-04T16:29

2021-07-04T16:29

алексей нечаев

партия "новые люди"

россия

сардана авксентьева

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму восьмого созыва, передает корреспондент РИА Новости."У нас с вами стоит простая задача, выдвинуть список, и общий список, и одномандатников на выборы в Госдуму в этом сентябре. Давайте первую нашу часть съезда проведём очень слаженно, спокойно", - сказатель Нечаев на предвыборном съезде партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

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алексей нечаев, партия "новые люди", россия, сардана авксентьева, госдума рф, политика