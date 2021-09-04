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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210904/novostishoubiznesa-1748606269.html
Новости шоу-бизнеса: первый выход МакSим в свет и больная жена Шаляпина
Новости шоу-бизнеса: первый выход МакSим в свет и больная жена Шаляпина - РИА Новости, 04.09.2021
Новости шоу-бизнеса: первый выход МакSим в свет и больная жена Шаляпина
МакSим появилась на школьной линейке дочки, Моргенштерн расписался, а Бузова рассказала, сколько денег в месяц ей нужно. Подробнее об этих и других событиях из... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:29
2021-09-04T12:29
шоубиз
макsим (марина абросимова)
португалия
ксения собчак
юлия савичева
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МакSим появилась на школьной линейке дочки, Моргенштерн расписался, а Бузова рассказала, сколько денег в месяц ей нужно. Подробнее об этих и других событиях из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости.Выход в свет: МакSим пришла в школу к дочериМакSим впервые после болезни появилась на людях, она проводила младшую дочку в первый класс. Фото с линейки опубликовала директор школы, в которой учится девочка. В июне ее госпитализировали. 19-го числа певицу подключили к аппарату ИВЛ. Также ее вводили в состояние искусственной комы. Только 9-го августа поп-звезду перевели из реанимации в обычную палату. 13-го августа стало известно, что врачи разрешили ей вернуться домой. Выкуп и ЗАГС: Моргенштерн женилсяСкандально известный репер пошел в ЗАГС. Его женой стала блогер Дилара Зинатуллина. Ведущей торжества была Ксения Собчак. Моргенштерн на первых этапах решил идти традиционным путем и прошел через традиционный выкуп невесты: кричал под окнами признания в любви и не избежал конкурсов на пути к квартире, где его ждала любимая. Но на самом торжестве главный тролль российского шоу-бизнеса вернулся к своему обычному поведению: появился в свадебном платье и устроил перфоманс с поеданием торта, который весил, как говорят, 666 килограммов. Тяжелая болезнь: жена Шаляпина заразилась Ковидом Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис заболела. У нее коронавирус. А заразилась женщина, по предварительным данным, на собственной свадьбе. Инфекция сильно ударила по здоровью Девис — ее подключили к аппарату ИВЛ. На свадьбу молодожены потратили 15 миллионов рублей. Торжество прошло в клубе "Интрига" в отеле Wynn в Лас-Вегасе. К слову, Шаляпин уже вернулся в Россию — оставил больную жену-миллионершу в Америке и уехал на заработки.Слезы матери: Савичева год не видела дочь"Я ушла в слезах из посольства (Португалии, — Прим. Ред.)", — пожаловалась певица в интервью РИА Новости. Выяснилось, что певица собрала еще не все документы на вид на жительство. Сдержать эмоции Юлия не смогла, так как уже год не видела дочь. Все это время четырехлетняя девочка живет с бабушкой и дедушкой в Португалии, и из-за бумажной волокиты мама не может приехать к ней. Певица заверила: она не покинет Россию навсегда. Но хочет жить на две страны, хотя при этом, по европейским законам, она должна находится в Португалии не менее шести месяцев в год.Расходы, штраф и театр: как прошла неделя БузовойШтраф в 300 тысяч рублей назначили организаторам концерта с участием Ольги Бузовой. Мероприятие прошло еще в апреле. В ходе расследования выяснилось, что не были "исполнены обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Но штраф не коснулся самой певицы. При этом Ольга раскрыла, сколько тратит за месяц. По словам знаменитой блондинки, ей нужно минимум пять миллионов рублей. Деньги у Ольги уходят на налоги, семью, команду, путешествия и т.д.Так же на неделе стало известно, что МХАТ им. Горького все-таки продлил контракт со знаменитостью. Более того, худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с Энди Уорхолом. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – заявил Эдуард Бояков.
https://ria.ru/20210901/maksim-1748202126.html
https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html
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макsим (марина абросимова), португалия, ксения собчак, юлия савичева, коронавирус covid-19, прохор шаляпин, моргенштерн (алишер моргенштерн), эдуард бояков, ольга бузова
12:29 04.09.2021
 

Новости шоу-бизнеса: первый выход МакSим в свет и больная жена Шаляпина

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МакSим появилась на школьной линейке дочки, Моргенштерн расписался, а Бузова рассказала, сколько денег в месяц ей нужно. Подробнее об этих и других событиях из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости.

Выход в свет: МакSим пришла в школу к дочери

МакSим впервые после болезни появилась на людях, она проводила младшую дочку в первый класс. Фото с линейки опубликовала директор школы, в которой учится девочка.
В июне ее госпитализировали. 19-го числа певицу подключили к аппарату ИВЛ. Также ее вводили в состояние искусственной комы. Только 9-го августа поп-звезду перевели из реанимации в обычную палату. 13-го августа стало известно, что врачи разрешили ей вернуться домой.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 17:23Шоубиз
Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери

Выкуп и ЗАГС: Моргенштерн женился

Скандально известный репер пошел в ЗАГС. Его женой стала блогер Дилара Зинатуллина. Ведущей торжества была Ксения Собчак.
Моргенштерн на первых этапах решил идти традиционным путем и прошел через традиционный выкуп невесты: кричал под окнами признания в любви и не избежал конкурсов на пути к квартире, где его ждала любимая.
Но на самом торжестве главный тролль российского шоу-бизнеса вернулся к своему обычному поведению: появился в свадебном платье и устроил перфоманс с поеданием торта, который весил, как говорят, 666 килограммов.
Скриншот сторис Ксении Собчак в Instagram
31 августа, 18:23Шоубиз
Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна

Тяжелая болезнь: жена Шаляпина заразилась Ковидом

Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис заболела. У нее коронавирус. А заразилась женщина, по предварительным данным, на собственной свадьбе. Инфекция сильно ударила по здоровью Девис — ее подключили к аппарату ИВЛ.
На свадьбу молодожены потратили 15 миллионов рублей. Торжество прошло в клубе "Интрига" в отеле Wynn в Лас-Вегасе. К слову, Шаляпин уже вернулся в Россию — оставил больную жену-миллионершу в Америке и уехал на заработки.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:21Шоубиз
Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию

Слезы матери: Савичева год не видела дочь

"Я ушла в слезах из посольства (Португалии, — Прим. Ред.)", — пожаловалась певица в интервью РИА Новости. Выяснилось, что певица собрала еще не все документы на вид на жительство. Сдержать эмоции Юлия не смогла, так как уже год не видела дочь. Все это время четырехлетняя девочка живет с бабушкой и дедушкой в Португалии, и из-за бумажной волокиты мама не может приехать к ней.
Певица заверила: она не покинет Россию навсегда. Но хочет жить на две страны, хотя при этом, по европейским законам, она должна находится в Португалии не менее шести месяцев в год.
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 08:00Шоубиз
Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу

Расходы, штраф и театр: как прошла неделя Бузовой

Штраф в 300 тысяч рублей назначили организаторам концерта с участием Ольги Бузовой. Мероприятие прошло еще в апреле. В ходе расследования выяснилось, что не были "исполнены обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
Но штраф не коснулся самой певицы. При этом Ольга раскрыла, сколько тратит за месяц. По словам знаменитой блондинки, ей нужно минимум пять миллионов рублей. Деньги у Ольги уходят на налоги, семью, команду, путешествия и т.д.
Так же на неделе стало известно, что МХАТ им. Горького все-таки продлил контракт со знаменитостью. Более того, худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с Энди Уорхолом. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – заявил Эдуард Бояков.
Премьера спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 14:10Шоубиз
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)ПортугалияКсения СобчакЮлия СавичеваКоронавирус COVID-19Прохор ШаляпинМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Эдуард БояковОльга Бузова
 
 
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