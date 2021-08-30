https://ria.ru/20210830/buzova-1747809158.html

В Барнауле оштрафовали организатора концерта с участием Бузовой

В Барнауле оштрафовали организатора концерта с участием Бузовой - РИА Новости, 30.08.2021

В Барнауле оштрафовали организатора концерта с участием Бузовой

Организатора концерта с участием Ольги Бузовой в Барнауле – компанию "Л'Этуаль" – оштрафовали на 300 тысяч рублей за проведение мероприятия в период... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:58

2021-08-30T11:58

2021-08-30T11:58

шоубиз

происшествия

барнаул

алтайский край

ольга бузова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Организатора концерта с участием Ольги Бузовой в Барнауле – компанию "Л'Этуаль" – оштрафовали на 300 тысяч рублей за проведение мероприятия в период противокоронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю."Административный штраф в размере 300 тысяч рублей назначил суд организаторам проведения массового мероприятия с участием Ольги Бузовой по итогам рассмотрения материалов управления", - говорится в сообщении.Ведомство провело административное расследование по размещенной в СМИ информации о проведении массового мероприятия "Тикток Бьюти-Пати", состоявшегося 24 апреля с участием Ольги Бузовой в торгово-развлекательном центре "Галактика". По данным ведомства, организатором вечеринки выступило ООО "Алькор и Ко" (компания "Л'Этуаль").Материалы дела об административном правонарушении были направлены в суд."Постановлением Железнодорожного районного суда г. Барнаула ООО "Алькор и Ко" (компания "Л'Этуаль" – ред.) было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей", - резюмируют в управлении Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210709/shtraf-1740544141.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край, ольга бузова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)