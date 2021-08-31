https://ria.ru/20210831/buzova-1747987437.html

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой - РИА Новости, 31.08.2021

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:10

2021-08-31T14:10

2021-08-31T14:10

шоубиз

эдуард бояков

ольга бузова

энди уорхол (андрей вархола)

мхат имени м. горького

знаменитости

театр

новости культуры

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона.Худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с популярностью Энди Уорхола. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – сказал Бояков.В постановке "Чудесный грузин" Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Ее участие в спектакле вызвало недовольство некоторых актеров и театральных деятелей, например, Сергея Безрукова.

https://ria.ru/20210628/buzova-1738877017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард бояков, ольга бузова, энди уорхол (андрей вархола), мхат имени м. горького, знаменитости, театр, новости культуры