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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210831/buzova-1747987437.html
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой - РИА Новости, 31.08.2021
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:10
2021-08-31T14:10
шоубиз
эдуард бояков
ольга бузова
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мхат имени м. горького
знаменитости
театр
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона.Худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с популярностью Энди Уорхола. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – сказал Бояков.В постановке "Чудесный грузин" Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Ее участие в спектакле вызвало недовольство некоторых актеров и театральных деятелей, например, Сергея Безрукова.
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эдуард бояков, ольга бузова, энди уорхол (андрей вархола), мхат имени м. горького, знаменитости, театр, новости культуры
14:10 31.08.2021
 

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Чудесный грузин"
Премьера спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона.

"Бузова, конечно, будет играть в наших спектаклях. Мы не собираемся отказываться от этого назначения. Я, как руководитель театра, доволен этой работой. Это остается на совести зрителей, что они видят в этом спектакле. Постановка не про Бузову и не про героиню Бузовой. Она про молодого Иосифа Сталина. А вот какую роль играют здесь певицы кабаре – это очень интересно", – отметил Бояков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с популярностью Энди Уорхола. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – сказал Бояков.
В постановке "Чудесный грузин" Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Ее участие в спектакле вызвало недовольство некоторых актеров и театральных деятелей, например, Сергея Безрукова.
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ШоубизЭдуард БояковОльга БузоваЭнди Уорхол (Андрей Вархола)МХАТ имени М. ГорькогоЗнаменитостиТеатрНовости культуры
 
 
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