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МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой - РИА Новости, 31.08.2021
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:10
2021-08-31T14:10
2021-08-31T14:10
шоубиз
эдуард бояков
ольга бузова
энди уорхол (андрей вархола)
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона.Худрук театра сравнил "феномен Бузовой" с популярностью Энди Уорхола. "Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль", – сказал Бояков.В постановке "Чудесный грузин" Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Ее участие в спектакле вызвало недовольство некоторых актеров и театральных деятелей, например, Сергея Безрукова.
https://ria.ru/20210628/buzova-1738877017.html
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эдуард бояков, ольга бузова, энди уорхол (андрей вархола), мхат имени м. горького, знаменитости, театр, новости культуры