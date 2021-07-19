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МХАТ продлил договор с Бузовой на новый сезон
МХАТ продлил договор с Бузовой на новый сезон - РИА Новости, 19.07.2021
МХАТ продлил договор с Бузовой на новый сезон
Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТа в новом сезоне. Информация об этом появилась на сайте театра. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:17
2021-07-19T14:17
2021-07-19T14:22
театр
новости культуры
шоубиз
мхат имени м. горького
ольга бузова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТа в новом сезоне. Информация об этом появилась на сайте театра. Судя по афише, спектакли с участием теледивы пройдут 17 и 18 сентября. Также в Сети уже опубликован договор, согласно которому она получит 117 022 рублей за исполнение роли в одном спектакле. В постановке МХАТа "Чудесный грузин" теледива играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Вокруг ее участия в спектакле разгорелся скандал. Представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря: кто-то выступил против этой задумки, как Сергей Безруков. Но нашлись и те, кто поддержал ведущую, в их числе оказалась и Марина Зудина.
https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html
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театр, новости культуры, мхат имени м. горького, ольга бузова