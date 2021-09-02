https://ria.ru/20210902/shalyapin-1748363735.html

Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию

Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию - РИА Новости, 02.09.2021

Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию

Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:21

2021-09-02T14:21

2021-09-02T14:21

шоубиз

лас-вегас

знаменитости

коронавирус covid-19

прохор шаляпин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы.Супруга звезды Татьяна Клаудиа Дэвис какое-то время должна будет находиться в госпитале в Лас-Вегасе вместе с заболевшими родными. Шаляпин отмечает, что его туда не пускают.Татьяна заразилась коронавирусом на своей свадьбе от одного из гостей. Она тяжело переносит болезнь. По словам певца, Клаудиа даже не может встать с кровати, чтобы дойти до туалета самостоятельно.Девис – владелица сети юридических контор. О ее романе с российским певцом стало известно зимой 2020 года. Недавно пара сыграла пышную свадьбу стоимостью 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210809/shalyapin-1745075050.html

лас-вегас

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лас-вегас, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин