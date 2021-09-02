Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы.
"Хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать. Как меня ни склоняют, но у меня есть работа, так или иначе", – заявил певец.
Супруга звезды Татьяна Клаудиа Дэвис какое-то время должна будет находиться в госпитале в Лас-Вегасе вместе с заболевшими родными. Шаляпин отмечает, что его туда не пускают.
"Она десять дней сейчас пролежит в госпитале, в тяжелом состоянии, в ковидном. Меня туда, естественно, не пускают, зона закрытая, вы понимаете. Она на высшем уровне в Саммерлине, она лежит в Лас-Вегасе, она, ее родители. Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел", – объяснил свой отъезд Прохор.
Татьяна заразилась коронавирусом на своей свадьбе от одного из гостей. Она тяжело переносит болезнь. По словам певца, Клаудиа даже не может встать с кровати, чтобы дойти до туалета самостоятельно.
Девис – владелица сети юридических контор. О ее романе с российским певцом стало известно зимой 2020 года. Недавно пара сыграла пышную свадьбу стоимостью 15 миллионов рублей.