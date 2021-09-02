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Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию
Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию - РИА Новости, 02.09.2021
Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию
Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:21
2021-09-02T14:21
шоубиз
лас-вегас
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы.Супруга звезды Татьяна Клаудиа Дэвис какое-то время должна будет находиться в госпитале в Лас-Вегасе вместе с заболевшими родными. Шаляпин отмечает, что его туда не пускают.Татьяна заразилась коронавирусом на своей свадьбе от одного из гостей. Она тяжело переносит болезнь. По словам певца, Клаудиа даже не может встать с кровати, чтобы дойти до туалета самостоятельно.Девис – владелица сети юридических контор. О ее романе с российским певцом стало известно зимой 2020 года. Недавно пара сыграла пышную свадьбу стоимостью 15 миллионов рублей.
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лас-вегас, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин
14:21 02.09.2021
 

Прохор Шаляпин оставил больную жену и вернулся в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин оставил в США больную коронавирусом жену и вернулся в Россию, сообщает "Пятый канал". Артист признался, что вернулся из-за работы.

"Хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать. Как меня ни склоняют, но у меня есть работа, так или иначе", – заявил певец.

Супруга звезды Татьяна Клаудиа Дэвис какое-то время должна будет находиться в госпитале в Лас-Вегасе вместе с заболевшими родными. Шаляпин отмечает, что его туда не пускают.

"Она десять дней сейчас пролежит в госпитале, в тяжелом состоянии, в ковидном. Меня туда, естественно, не пускают, зона закрытая, вы понимаете. Она на высшем уровне в Саммерлине, она лежит в Лас-Вегасе, она, ее родители. Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел", – объяснил свой отъезд Прохор.

Татьяна заразилась коронавирусом на своей свадьбе от одного из гостей. Она тяжело переносит болезнь. По словам певца, Клаудиа даже не может встать с кровати, чтобы дойти до туалета самостоятельно.
Девис – владелица сети юридических контор. О ее романе с российским певцом стало известно зимой 2020 года. Недавно пара сыграла пышную свадьбу стоимостью 15 миллионов рублей.
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