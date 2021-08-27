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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210827/shalyapin-1747465691.html
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке - РИА Новости, 27.08.2021
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке
Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:45
2021-08-27T10:45
шоубиз
свадьба
любовь
лас-вегас
верка сердючка (андрей данилко)
знаменитости
прохор шаляпин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей.Церемония прошла в Лас-Вегасе. Для торжества полностью закрыли клуб "Интрига" в отеле Wynn. По данным издания, Шаляпин пел для иностранных друзей невесты русские народные песни, хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки.Прохор не скрывал, что ездил в США к новой возлюбленной. В социальных сетях он делился снимками ее поместья. Также он рассказывал, что Татьяна тяжело переносит заражение коронавирусом. Однако свадьба для многих поклонников певца стала неожиданностью.О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.
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свадьба, любовь, лас-вегас, верка сердючка (андрей данилко), знаменитости, прохор шаляпин
10:45 27.08.2021
 

СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей.
Церемония прошла в Лас-Вегасе. Для торжества полностью закрыли клуб "Интрига" в отеле Wynn. По данным издания, Шаляпин пел для иностранных друзей невесты русские народные песни, хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки.
Прохор не скрывал, что ездил в США к новой возлюбленной. В социальных сетях он делился снимками ее поместья. Также он рассказывал, что Татьяна тяжело переносит заражение коронавирусом. Однако свадьба для многих поклонников певца стала неожиданностью.
О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.
Модель, актриса Анна Калашникова на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 00:30Шоубиз
Калашникова раскрыла подробности "выдуманного" романа с Шаляпиным
 
ШоубизСвадьбаЛюбовьЛас-ВегасВерка Сердючка (Андрей Данилко)ЗнаменитостиПрохор Шаляпин
 
 
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