https://ria.ru/20210827/shalyapin-1747465691.html

СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке

СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке - РИА Новости, 27.08.2021

СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке

Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:45

2021-08-27T10:45

2021-08-27T10:45

шоубиз

свадьба

любовь

лас-вегас

верка сердючка (андрей данилко)

знаменитости

прохор шаляпин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей.Церемония прошла в Лас-Вегасе. Для торжества полностью закрыли клуб "Интрига" в отеле Wynn. По данным издания, Шаляпин пел для иностранных друзей невесты русские народные песни, хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки.Прохор не скрывал, что ездил в США к новой возлюбленной. В социальных сетях он делился снимками ее поместья. Также он рассказывал, что Татьяна тяжело переносит заражение коронавирусом. Однако свадьба для многих поклонников певца стала неожиданностью.О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.

https://ria.ru/20210205/kalashnikova-1596035873.html

лас-вегас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, любовь, лас-вегас, верка сердючка (андрей данилко), знаменитости, прохор шаляпин