https://ria.ru/20210827/shalyapin-1747465691.html
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке - РИА Новости, 27.08.2021
СМИ: Прохор Шаляпин тайно женился в Америке
Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:45
2021-08-27T10:45
2021-08-27T10:45
шоубиз
свадьба
любовь
лас-вегас
верка сердючка (андрей данилко)
знаменитости
прохор шаляпин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прохор Шаляпин сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Татьяной Клаудией Девис, сообщают СМИ. На мероприятие было потрачено 15 миллионов рублей.Церемония прошла в Лас-Вегасе. Для торжества полностью закрыли клуб "Интрига" в отеле Wynn. По данным издания, Шаляпин пел для иностранных друзей невесты русские народные песни, хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки.Прохор не скрывал, что ездил в США к новой возлюбленной. В социальных сетях он делился снимками ее поместья. Также он рассказывал, что Татьяна тяжело переносит заражение коронавирусом. Однако свадьба для многих поклонников певца стала неожиданностью.О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.
https://ria.ru/20210205/kalashnikova-1596035873.html
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свадьба, любовь, лас-вегас, верка сердючка (андрей данилко), знаменитости, прохор шаляпин