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Шоубиз
https://ria.ru/20210809/shalyapin-1745075050.html
Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе
Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе - РИА Новости, 09.08.2021
Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе
Певец Прохор Шаляпин в Instagram показал фотографии роскошного поместья своей 42-летней возлюбленной Татьяны Клаудии Девис в Лас-Вегасе. На фотографиях певец... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:33
2021-08-09T16:33
шоубиз
прохор шаляпин
анна калашникова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в Instagram показал фотографии роскошного поместья своей 42-летней возлюбленной Татьяны Клаудии Девис в Лас-Вегасе. На фотографиях певец загорает около большого бассейна, позирует на фоне бильярдного стола, а также гуляет босиком по открытому внутреннему двору."Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе 7000 фитов", – подписал публикацию певец.Ранее музыкант сообщал, что его возлюбленная заразилась коронавирусом, поэтому пришлось отменить дальнейшие отпускные планы – поездку в Мексику.О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.Прохор Шаляпин известен громкими романами: так, одна из его избранниц – Лариса Копенкина – была старше певца на 28 лет. С музыкантом также встречалась артистка Анна Калашникова, которая впоследствии назвала эти времена "дичью".
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прохор шаляпин, анна калашникова
16:33 09.08.2021
 

Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в Instagram показал фотографии роскошного поместья своей 42-летней возлюбленной Татьяны Клаудии Девис в Лас-Вегасе. На фотографиях певец загорает около большого бассейна, позирует на фоне бильярдного стола, а также гуляет босиком по открытому внутреннему двору.
"Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе 7000 фитов", – подписал публикацию певец.
Ранее музыкант сообщал, что его возлюбленная заразилась коронавирусом, поэтому пришлось отменить дальнейшие отпускные планы – поездку в Мексику.
О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.
Прохор Шаляпин известен громкими романами: так, одна из его избранниц – Лариса Копенкина – была старше певца на 28 лет. С музыкантом также встречалась артистка Анна Калашникова, которая впоследствии назвала эти времена "дичью".
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