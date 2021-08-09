https://ria.ru/20210809/shalyapin-1745075050.html

Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе

Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе - РИА Новости, 09.08.2021

Прохор Шаляпин показал поместье своей 42-летней возлюбленной в Лас-Вегасе

Певец Прохор Шаляпин в Instagram показал фотографии роскошного поместья своей 42-летней возлюбленной Татьяны Клаудии Девис в Лас-Вегасе. На фотографиях певец... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:33

2021-08-09T16:33

2021-08-09T16:33

шоубиз

прохор шаляпин

анна калашникова

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в Instagram показал фотографии роскошного поместья своей 42-летней возлюбленной Татьяны Клаудии Девис в Лас-Вегасе. На фотографиях певец загорает около большого бассейна, позирует на фоне бильярдного стола, а также гуляет босиком по открытому внутреннему двору."Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе 7000 фитов", – подписал публикацию певец.Ранее музыкант сообщал, что его возлюбленная заразилась коронавирусом, поэтому пришлось отменить дальнейшие отпускные планы – поездку в Мексику.О романе певца с канадской миллионершей стало известно зимой 2020-го года. Девис – владелица сети юридических контор. По словам Шаляпина, они познакомились случайно, когда женщина пригласила его выступить на своем мероприятии.Прохор Шаляпин известен громкими романами: так, одна из его избранниц – Лариса Копенкина – была старше певца на 28 лет. С музыкантом также встречалась артистка Анна Калашникова, которая впоследствии назвала эти времена "дичью".

https://ria.ru/20200529/1572148366.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, анна калашникова