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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210830/shalyapin-1747795568.html
Подключена к ИВЛ: жена Шаляпина заразилась коронавирусом на свадьбе
Подключена к ИВЛ: жена Шаляпина заразилась коронавирусом на свадьбе - РИА Новости, 30.08.2021
Подключена к ИВЛ: жена Шаляпина заразилась коронавирусом на свадьбе
Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис на собственной свадьбе заразилась коронавирусом, сообщает StarHit. Она находится под аппаратом искусственной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:45
2021-08-30T10:45
шоубиз
лас-вегас
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис на собственной свадьбе заразилась коронавирусом, сообщает StarHit. Она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.Пара поженилась несколько дней назад в Лас-Вегасе. По предварительной информации невеста подхватила коронавирус от одного из гостей.Заболели также родители Девис, однако их состояние менее тяжелое."Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородной маске. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах", – добавил Кирьянов.Ранее сообщалось, что на свадебное торжество влюбленные потратили 15 миллионов рублей.
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лас-вегас, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин
10:45 30.08.2021
 

Подключена к ИВЛ: жена Шаляпина заразилась коронавирусом на свадьбе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис на собственной свадьбе заразилась коронавирусом, сообщает StarHit. Она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Пара поженилась несколько дней назад в Лас-Вегасе. По предварительной информации невеста подхватила коронавирус от одного из гостей.

"Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу за 4500 долларов (330 000 рублей). Это США, тут такие цены. Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови", – сообщил близкий друг певца Георгий Кирьянов.

Заболели также родители Девис, однако их состояние менее тяжелое.
"Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородной маске. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах", – добавил Кирьянов.
Ранее сообщалось, что на свадебное торжество влюбленные потратили 15 миллионов рублей.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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