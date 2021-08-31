https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html

"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах

"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах - РИА Новости, 31.08.2021

"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах

Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:30

2021-08-31T12:30

2021-08-31T12:30

шоубиз

деньги

ольга бузова

знаменитости

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц.К этим расходам Бузова добавила затраты на коммунальные платежи, путешествия, ремонт в квартире. Также звезда отметила, что исправно платит налоги, стало быть, она "завидная невеста". А вот про доходы Ольга предпочла не распространятся."Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно", – заключила звезда.Ранее стало известно, что осенью стартует новый проект с участием певицы. Она станет ведущей шоу "Звезды в Африке" на ТНТ.

https://ria.ru/20210820/buzova-1746597213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, ольга бузова, знаменитости