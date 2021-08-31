https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах - РИА Новости, 31.08.2021
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах
Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:30
2021-08-31T12:30
2021-08-31T12:30
шоубиз
деньги
ольга бузова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737004492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d340f73e21980462e7b5c85409bc6010.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц.К этим расходам Бузова добавила затраты на коммунальные платежи, путешествия, ремонт в квартире. Также звезда отметила, что исправно платит налоги, стало быть, она "завидная невеста". А вот про доходы Ольга предпочла не распространятся."Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно", – заключила звезда.Ранее стало известно, что осенью стартует новый проект с участием певицы. Она станет ведущей шоу "Звезды в Африке" на ТНТ.
https://ria.ru/20210820/buzova-1746597213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737004492_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4b75ff7bfba87de6d104b47d7a7c186b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деньги, ольга бузова, знаменитости