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Шоубиз
https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах - РИА Новости, 31.08.2021
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах
Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:30
2021-08-31T12:30
шоубиз
деньги
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц.К этим расходам Бузова добавила затраты на коммунальные платежи, путешествия, ремонт в квартире. Также звезда отметила, что исправно платит налоги, стало быть, она "завидная невеста". А вот про доходы Ольга предпочла не распространятся."Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно", – заключила звезда.Ранее стало известно, что осенью стартует новый проект с участием певицы. Она станет ведущей шоу "Звезды в Африке" на ТНТ.
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деньги, ольга бузова, знаменитости
12:30 31.08.2021
 

"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о своих расходах. По словам звезды, ей нужно минимум пять миллионов рублей каждый месяц.

"Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты в месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества – минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я ее трачу", – посчитала телеведущая.

К этим расходам Бузова добавила затраты на коммунальные платежи, путешествия, ремонт в квартире. Также звезда отметила, что исправно платит налоги, стало быть, она "завидная невеста". А вот про доходы Ольга предпочла не распространятся.
© @buzova86/InstagramСкрин сторис из Instagram Ольги Бузовой
Скрин сторис из Instagram Ольги Бузовой
© @buzova86/Instagram
"Сколько я получаю в месяц примерно – посчитайте сами. Не люблю разговоры на эту тему, если честно", – заключила звезда.
Ранее стало известно, что осенью стартует новый проект с участием певицы. Она станет ведущей шоу "Звезды в Африке" на ТНТ.
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