https://ria.ru/20210830/savicheva-1747543190.html
Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии
Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии - РИА Новости, 30.08.2021
Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии
Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Артистка в интервью РИА Новости отметила, что причиной стали бюрократические процедуры. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:30
2021-08-30T07:30
2021-08-30T10:34
шоубиз
юлия савичева
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Артистка в интервью РИА Новости отметила, что причиной стали бюрократические процедуры."Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства", – сказала Савичева.При этом певица отметила, что не собирается покидать Россию навсегда. Она планирует жить на две страны.Савичева дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала о сюрпризах для фанатов, жизни с мужем и творческих планах в пандемию.
https://ria.ru/20210830/savicheva-1747350689.html
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юлия савичева
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Артистка в интервью РИА Новости отметила, что причиной стали бюрократические процедуры.
"Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства", – сказала Савичева.
При этом певица отметила, что не собирается покидать Россию навсегда. Она планирует жить на две страны.
"Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть", – подчеркнула певица.
Савичева дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала о сюрпризах для фанатов, жизни с мужем и творческих планах в пандемию.