https://ria.ru/20210830/savicheva-1747543190.html

Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии

Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии - РИА Новости, 30.08.2021

Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии

Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Артистка в интервью РИА Новости отметила, что причиной стали бюрократические процедуры. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:30

2021-08-30T07:30

2021-08-30T10:34

шоубиз

юлия савичева

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Артистка в интервью РИА Новости отметила, что причиной стали бюрократические процедуры."Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства", – сказала Савичева.При этом певица отметила, что не собирается покидать Россию навсегда. Она планирует жить на две страны.Савичева дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала о сюрпризах для фанатов, жизни с мужем и творческих планах в пандемию.

https://ria.ru/20210830/savicheva-1747350689.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия савичева