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Случаи задержания украинских шпионов в России в 2018-2021 годах

Случаи задержания украинских шпионов в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 23.08.2021

Случаи задержания украинских шпионов в России в 2018-2021 годах

стало известно, что в Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. По информации ФСБ, речь идет о... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:06

2021-08-23T13:06

2021-08-23T13:06

справки

украина

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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202123 августа стало известно, что в Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. По информации ФСБ, речь идет о "сведениях, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации". Задержанный искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их. 7 июня ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ. ФСБ установила, что работу гражданина Украины Алексея Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк. У иностранца изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы. Кроме того, ФСБ зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве.По информации ФСБ, Семеняка не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание украинца на территории России признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет. 3 июня Алексей Семеняка покинул Россию. 202015 апреля Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму группы украинских шпионов, которые вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, задержанные действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Олега Ахмедова 1975 года рождения. В группу Ахмедова входили гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже, российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче Киеву в 2017-2018 годах гостайны. 9 апреля 2021 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова по делу о терроризме. Мужчина обвиняется в угрозе совершения теракта в составе организованной группы. 2019В октябре был задержан украинский футболист Василий Василенко. Первоначально его обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему были предъявлены обвинения в шпионаже. Фабула дела из-за секретности не раскрывалась. По данным источника агентства РИА Новости, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Речь шла о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х годах и не имеющем огневой мощи. 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил Василия Василенко по делу о шпионаже к 12 годам колонии строгого режима. После приговора Василенко подал апелляцию. 29 марта 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. В апреле по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины Марченко А.В. Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны – запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300. Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" – через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2021 года Марченко был приговорен за шпионаж к 10 годам колонии. Деньги, выделенные СБУ на разведывательную акцию, в сумме 163 тысячи долларов были конфискованы в российскую казну. 16 января ФСБ сообщила о разоблачении агента Службы безопасности Украины Леонида Каплуна. По информации ведомства, украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак" (Украина) его завербовал сотрудник СБУ, новоиспеченному агенту был присвоен псевдоним "Рыжий".В ФСБ сообщили, что "Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск" (Россия)". Российские силовики оперативно выявили и задержали агента украинских спецслужб, преступное деяние он совершить не успел. Уголовное дело в отношении гражданина сопредельного государства не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет. 201812 ноября стало известно о задержании в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины. Гражданин Украины Юрий Пермяков занимался сбором информации о передвижении военной техники на юге России. По данным ФСБ, Пермяков был завербован на подконтрольной Украине части Луганской области, он имел псевдоним "Вова". Как заявляло ФСБ, гражданин Украины работал таксистом и часто посещал Россию, в связи с чем имел возможность получать различную информацию, однако выполнить задание СБУ он не успел, так как был задержан. После задержания Юрий Пермяков дал подробные пояснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. Впоследствии Пермяков был выдворен за пределы РФ. 24 сентября в Краснодарском крае сотрудники ФСБ выявили и выдворили из РФ агента СБУ, гражданина Украины Сергея Стефаненко. Спецслужбы России выяснили, что Стефаненко, якобы приехавший на заработки, на самом деле на Кубани находился по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих. Передать полученную информацию в СБУ мужчина не успел.В апреле на территории Нижегородской области сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины Игорь Кияшко. Он обвинялся в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения. В декабре 2018 года он был приговорен Нижегородским областным судом к восьми годам колонии строгого режима. 11 февраля ФСБ РФ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, он целенаправленно собирал и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж". 12 февраля 2018 года Константина Давыденко арестовали. Он признался, что прибыл в Крым для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. 6 июня 2019 года Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. 15 октября 2019 года Верховный суд России смягчил ему приговор до семи лет колонии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия