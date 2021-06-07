https://ria.ru/20210607/fsb-1735945179.html
ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб
ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб - РИА Новости, 07.06.2021
ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб
ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:42
2021-06-07T09:42
2021-06-07T12:59
киев
россия
служба безопасности украины
украина
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735947602_0:43:3488:2005_1920x0_80_0_0_32d4670c24f1739b872155fe4ebb883e.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Установлено, что работу гражданина Украины Алексея Петровича Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк.У иностранца изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы.Кроме того, ФСБ зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве."Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А. П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено", — говорится в релизе.Он не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание иностранца на территории страны признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет.Третьего июня Семеняка покинул Россию.
https://ria.ru/20210529/fsb-1734689522.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735947602_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_9d43e13929d996e367a72d5a472cb6fa.jpg
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
2021-06-07T09:42
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, служба безопасности украины, украина, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)