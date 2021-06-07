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ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб
ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб - РИА Новости, 07.06.2021
ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб
ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:42
2021-06-07T12:59
киев
россия
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безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Установлено, что работу гражданина Украины Алексея Петровича Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк.У иностранца изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы.Кроме того, ФСБ зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве."Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А. П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено", — говорится в релизе.Он не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание иностранца на территории страны признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет.Третьего июня Семеняка покинул Россию.
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353
60
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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киев, россия, служба безопасности украины, украина, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб

09:42 07.06.2021 (обновлено: 12:59 07.06.2021)
 
© ЦОС ФСБ РФАлексей Семеняка. Кадр из видео
Алексей Семеняка. Кадр из видео
© ЦОС ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что работу гражданина Украины Алексея Петровича Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк.
У иностранца изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы.
Кроме того, ФСБ зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве.
"Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А. П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено", — говорится в релизе.
Он не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание иностранца на территории страны признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет.
Третьего июня Семеняка покинул Россию.
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