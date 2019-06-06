Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:29Z
https://ria.ru/20190606/1555325619.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/07/1555330706_5:0:2000:1122_1036x0_80_0_0_9585e416545a13dc5c81dfb419dfd6aa.jpg
РИА Новости

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Вчера, 14:25
9988
© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019
Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019
© РИА Новости / ФСБ РФ
Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.
Отмечается, что он полностью признал вину и раскаялся.
Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ, составляющие государственную тайну.
Житель ДНР, Батрак Дмитрий, осужденный на 12 лет за сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в представителям СБУ
22 мая, 17:43
Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
18224136
Обсудить 4
КрымУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо!
6 июня, 14:29
Арсений Понфиленко
3600002
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
РИА
Новости
Газовое месторождение во Львовской области Украины
"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Закат на пляже Натадола Бич на Фиджи
Молодые супруги умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Угон автомобиля
Названы самые защищенные от угона автомобили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Лента новостейМолния