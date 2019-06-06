В Крыму украинца осудили за шпионаж

Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019

Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.

Отмечается, что он полностью признал вину и раскаялся.