В Крыму украинца осудили за шпионаж

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Подсудимого признали виновным и приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима.
Отмечается, что он полностью признал вину и раскаялся.
Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ, составляющие государственную тайну.