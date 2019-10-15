Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Изменить: смягчить наказание до 7 лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
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Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с наличием в деле секретных материалов, слушателей допустили лишь до оглашения решения.
Давыденко лично участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы. Кроме того, в суде в качестве слушателя присутствовал консул Украины.
Верховный суд Крыма в начале июня приговорил Давыденко к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. По данным ФСБ, в ходе слушания дела по существу он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он, будучи завербованным Службой безопасности Украины, "целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации".
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