Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Изменить: смягчить наказание до 7 лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений", - огласила решение судебная коллегия.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с наличием в деле секретных материалов, слушателей допустили лишь до оглашения решения.

Давыденко лично участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы. Кроме того, в суде в качестве слушателя присутствовал консул Украины.

Верховный суд Крыма в начале июня приговорил Давыденко к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. По данным ФСБ, в ходе слушания дела по существу он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.