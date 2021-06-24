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ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2016-2021 годах
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2016-2021 годах - РИА Новости, 24.06.2021
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2016-2021 годах
в башкирском Стерлитамаке загорелся одноэтажный склад с порохом на территории предприятия "Авангард". Общая площадь пожара составляет 1280 квадратных метров. В... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:58
2021-06-24T12:58
следственный комитет россии (ск рф)
справки
происшествия
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202124 июня в башкирском Стерлитамаке загорелся одноэтажный склад с порохом на территории предприятия "Авангард". Общая площадь пожара составляет 1280 квадратных метров. В тушении огня пожарные используют бронированные щиты. Информация о пострадавших пока не поступала.25 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом.202028 января на территории Пермского порохового завода произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 08.30 (06.30 мск), в 09.22 (07.22 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники. В результате пожара пострадали четыре человека.20195 августа на территории воинской части в Каменке (Красноярский край) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали. В результате ЧП пострадали 40 человек.31 июля на Пермском пороховом заводе во время работы со специзделиями произошел хлопок. В результате пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. 10 июня на территории Казанского порохового завода загорелась кровля четырехэтажного производственного здания из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. Спустя несколько часов пожар был локализован. К его тушению привлекались 93 человека и 32 единицы техники. 20188 октября на территории Пермского порохового завода произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате на месте происшествия погиб один человек, трое были госпитализированы в медсанчасть, позднее они скончались в больнице.4 августа на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске (Пермский край) возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству пороха на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы – с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники. Позже женщины скончались. 201722 ноября загорелась крыша одного из отдельно стоящих зданий на территории Казанского порохового завода. Возгорание произошло в нерабочем пустом помещении. На деятельности цеха и завода оно никак не отразилось. Пострадавших нет.16 июня на территории Казанского порохового завода произошел взрыв с последующим пожаром на первом этаже трехэтажного кирпичного производственного здания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал. 10 апреля рано утром на Пермском пороховом заводе произошла вспышка при обслуживании технологического оборудования, дальнейшего возгорания не было. В результате два сотрудника завода получили ожоги и были госпитализированы в городскую больницу.24 марта в Казани на пороховом заводе произошел пожар, который охватил площадь 400 квадратных метров. Погиб начальник караула пожарной части. 201611 июля на Пермском пороховом заводе произошло возгорание компонентов топлива. Четыре сотрудника предприятия получили ожоги и были госпитализированы, один из них позднее скончался в больнице – при возгорании он получил ожоги 96% тела. 20 июня на Казанском пороховом заводе произошел пожар. По информации представителя предприятия, произошло воспламенение паров растворителя, в результате чего возник пожар. Трое работников предприятия получили ожоги 1-2 степени (20-30% поверхности тела) и были госпитализированы. По словам генерального директора предприятия, причиной пожара стало статическое напряжение от синтетической одежды работников.11 марта на Тамбовском пороховом заводе, который располагается в городе Котовске, в результате взрыва и пожара в цехе помески и укупорки пороха погибли пять человек, один получил ожоги 2-3 степени. Взрыв разрушил одно из заводских зданий, повредил и уничтожил находившееся там оборудование. Ущерб предприятия составил более 32 миллионов рублей. СК пришел к выводу, что взрыв на пороховом заводе произошел из-за нарушений правил охраны труда, допущенных мастером цеха. Как установлено следствием и судом, женщина не обеспечила соблюдение требований промышленной безопасности и трудовой дисциплины на вверенном ей участке. Она не запретила одному из учеников усреднителя находиться на территории взрывоогнеопасного производства в одежде из синтетической ткани. В июле 2017 года суд назначил бывшему мастеру производственного участка наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.25 января на пороховом заводе в Казани произошел пожар. Горела кровля одноэтажного отдельно стоящего здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), справки, происшествия

ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2016-2021 годах

12:58 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожар на пороховом заводе в Казани
Пожар на пороховом заводе в Казани - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2021

24 июня в башкирском Стерлитамаке загорелся одноэтажный склад с порохом на территории предприятия "Авангард". Общая площадь пожара составляет 1280 квадратных метров. В тушении огня пожарные используют бронированные щиты. Информация о пострадавших пока не поступала.
25 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом.

2020

28 января на территории Пермского порохового завода произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 08.30 (06.30 мск), в 09.22 (07.22 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники. В результате пожара пострадали четыре человека.

2019

5 августа на территории воинской части в Каменке (Красноярский край) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали. В результате ЧП пострадали 40 человек.
31 июля на Пермском пороховом заводе во время работы со специзделиями произошел хлопок. В результате пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
10 июня на территории Казанского порохового завода загорелась кровля четырехэтажного производственного здания из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. Спустя несколько часов пожар был локализован. К его тушению привлекались 93 человека и 32 единицы техники.

2018

8 октября на территории Пермского порохового завода произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате на месте происшествия погиб один человек, трое были госпитализированы в медсанчасть, позднее они скончались в больнице.
4 августа на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске (Пермский край) возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству пороха на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы – с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники. Позже женщины скончались.

2017

22 ноября загорелась крыша одного из отдельно стоящих зданий на территории Казанского порохового завода. Возгорание произошло в нерабочем пустом помещении. На деятельности цеха и завода оно никак не отразилось. Пострадавших нет.
16 июня на территории Казанского порохового завода произошел взрыв с последующим пожаром на первом этаже трехэтажного кирпичного производственного здания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
10 апреля рано утром на Пермском пороховом заводе произошла вспышка при обслуживании технологического оборудования, дальнейшего возгорания не было. В результате два сотрудника завода получили ожоги и были госпитализированы в городскую больницу.
24 марта в Казани на пороховом заводе произошел пожар, который охватил площадь 400 квадратных метров. Погиб начальник караула пожарной части.

2016

11 июля на Пермском пороховом заводе произошло возгорание компонентов топлива. Четыре сотрудника предприятия получили ожоги и были госпитализированы, один из них позднее скончался в больнице – при возгорании он получил ожоги 96% тела.
20 июня на Казанском пороховом заводе произошел пожар. По информации представителя предприятия, произошло воспламенение паров растворителя, в результате чего возник пожар. Трое работников предприятия получили ожоги 1-2 степени (20-30% поверхности тела) и были госпитализированы. По словам генерального директора предприятия, причиной пожара стало статическое напряжение от синтетической одежды работников.
11 марта на Тамбовском пороховом заводе, который располагается в городе Котовске, в результате взрыва и пожара в цехе помески и укупорки пороха погибли пять человек, один получил ожоги 2-3 степени. Взрыв разрушил одно из заводских зданий, повредил и уничтожил находившееся там оборудование. Ущерб предприятия составил более 32 миллионов рублей. СК пришел к выводу, что взрыв на пороховом заводе произошел из-за нарушений правил охраны труда, допущенных мастером цеха. Как установлено следствием и судом, женщина не обеспечила соблюдение требований промышленной безопасности и трудовой дисциплины на вверенном ей участке. Она не запретила одному из учеников усреднителя находиться на территории взрывоогнеопасного производства в одежде из синтетической ткани. В июле 2017 года суд назначил бывшему мастеру производственного участка наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
25 января на пороховом заводе в Казани произошел пожар. Горела кровля одноэтажного отдельно стоящего здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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