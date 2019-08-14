Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском увеличилось до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Более 1,2 тысячи человек обратились за материальной помощью.

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали.

По данным Минздрава, тогда пострадали 14 человек, из них один погиб на месте.

Новые взрывы на складе прогремели вечером 9 августа. Как сообщили в Минобороны, детонацию вызвало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами.