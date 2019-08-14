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РИА Новости

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

08:40 14.08.2019 (обновлено: 13:37 14.08.2019)
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкЛюди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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КРАСНОЯРСК, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском увеличилось до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
Более 1,2 тысячи человек обратились за материальной помощью.
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
13 августа, 06:48РИА Новости
Жителям Каменки, около которой горел склад, открыли доступ в дома
Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали.
По данным Минздрава, тогда пострадали 14 человек, из них один погиб на месте.
Новые взрывы на складе прогремели вечером 9 августа. Как сообщили в Минобороны, детонацию вызвало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами.
Режим ЧС в деревне Каменка будет действовать на время аварийно-восстановительных работ, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
12 августа, 12:09РИА Новости
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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