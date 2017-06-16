Пожар на пороховом заводе в Казани ликвидирован

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать крупный пожар после взрыва в производственном здании на пороховом заводе в Казани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Взрыв с последующим пожаром произошел на первом этаже 3-этажного производственного здания ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод". Пожар ликвидирован на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.