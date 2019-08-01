В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Состояние двух пострадавших при ЧП на пороховом заводе Перми остается тяжелым, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В среду на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

"Двое госпитализированных пострадавших в тяжелом состоянии, трое в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением специалистов", - сказали в четверг в минздраве.