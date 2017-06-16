Пожару на пороховом заводе в Казани предшествовал взрыв

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пожару в производственном здании на территории Казанского государственного казенного порохового завода предшествовал взрыв, сообщает в пятницу МЧС России.

Ранее республиканский главк ведомства сообщил о возгорании на площади 400 квадратных метров в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода. В 04.29 мск пожар был ликвидирован.

"В 02.45 мск на территории ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" произошел взрыв с последующим пожаром на первом этаже трехэтажного кирпичного производственного здания на площади 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В готовность были приведены спасатели с робототехническими комплексами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и авиация министерства.

"Не допущено развития вторичных факторов пожара, предотвращено распространение огня на всю площадь производственного здания и переход на другие объекты", — отмечает МЧС.

По данным спасателей, проведен мониторинг и лабораторный контроль уровня предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышений на территории завода и в жилой зоне не зафиксировано.

Всего к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекались 306 человек и 71 единица техники.

Менее трех месяцев назад, 24 марта, на Казанском пороховом заводе произошел пожар, при тушении которого погиб начальник караула пожарной части.

Казанский пороховой завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.