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История первых личных встреч президентов России и США
История первых личных встреч президентов России и США - РИА Новости, 25.05.2021
История первых личных встреч президентов России и США
Первая встреча после распада СССР глав России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего состоялась 31 января – 1 февраля 1992 года в загородной резиденции... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:04
2021-05-25T19:04
дональд трамп
дмитрий медведев
билл клинтон
джордж буш (старший)
джордж буш (младший)
барак обама
джо байден
владимир путин
борис ельцин
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Первая встреча после распада СССР глав России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего состоялась 31 января – 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Она проводилась в рамках первого официального визита президента России Ельцина в США. В ходе переговоров президенты договорились продолжать сокращение стратегических вооружений и сотрудничать в области продажи оружия, нераспространения и противоракетной обороны. Буш пообещал поддержать прием России в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Президенты объявили, что 10 февраля начнется экстренная программа гуманитарной помощи бывшим советским республикам. Стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников. В нем содержался ряд важных новаций. Во-первых, в документе впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в утверждении "общих демократических ценностей". Во-вторых, в нем было сказано о стремлении США и России создать "новый союз партнеров". В-третьих, в документе говорилось о наличии для России и США "общих опасностей".3-4 апреля 1993 года в Ванкувере (Канада) впервые встретились президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон. Российский лидер проинформировал американского коллегу о программе экономических реформ, а Клинтон объявил о пакете экономических мер содействия России, включающих ряд целевых программ стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В подписанной президентами итоговой декларации было заявлено о твердой приверженности динамичному и эффективному российско-американскому партнерству. США заявили о своей поддержке намерения России стать полноправным членом Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, в 1995 году эту организацию заменила ВТО). Президенты согласились создать российско-американскую комиссию по вопросам технологии, которая занималась бы двусторонним сотрудничеством в области энергетики и космоса. Президенты согласились с тем, что усилия России и США будут направлены на скорейшее вступление в силу Договора о СНВ-1 и ратификацию Договора о СНВ-2, подтвердили свою решимость укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия и придать ему бессрочный и глобальный характер. На встрече с Борисом Ельциным в Ванкувере президент США Билл Клинтон объявил о полной поддержке президента России: "Сегодня альтернативы Ельцину нет". 3 июня 2000 года в Москве состоялась первая встреча избранного президента России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. Среди обсуждавшихся тем – контроль над вооружениями, ситуация на Балканах и Северном Кавказе. Владимир Путин также провел Билла Клинтона с небольшой экскурсией по Сенатскому дворцу Кремля. Президенты подписали совместное заявление о принципах стратегической стабильности, провозглашавшее дальнейшее сокращение ядерного потенциала обеих стран в рамках договора СНВ-2, а также утверждавшее приверженность глав двух государств Договору по ПРО 1972 года, а также меморандум о договоренности между РФ и США о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет. После беседы в формате "один на один" состоялся неформальный ужин. В завершение вечера был дан джазовый концерт, в котором приняли участие оркестр Олега Лундстрема, квартет Игоря Бутмана и детский ансамбль Петра Петрухина. Клинтон 3-5 июня находился с визитом в Москве, в ходе которого также выступил в Государственной Думе (5 июня). 16 июня 2001 года в Любляне (Словения) состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. После официального фотографирования Владимир Путин и Джордж Буш провели первый раунд переговоров – в узком составе, в которых приняли участие секретарь Совета Безопасности России Владимир Рушайло и помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Переговоры в расширенном составе состоялись после краткой прогулки Владимира Путина и Джорджа Буша по парку замка "Брдо". В ходе дискуссии с участием делегаций обсуждались различные вопросы российско-американского сотрудничества и международные проблемы. Главными темами стали укрепление стратегической стабильности и инициатива США по созданию НПРО. Стороны согласились продолжать сотрудничество в целях совместного решения региональных проблем на Балканах, в Нагорном Карабахе и Афганистане. Была выражена заинтересованность в использовании энергетических ресурсов Каспийского бассейна. В ходе встречи главы государств договорились обменяться визитами. По окончании переговоров Владимир Путин и Джордж Буш провели пресс-конференцию. 7 июля 2008 года на полях саммита G8 в Тояко на японском острове Хоккайдо состоялась первая встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша-младшего. На переговорах обсуждались вопросы противоракетной обороны (ПРО), европейской безопасности, затрагивались проблемы, существующие в торговых отношениях России и США. Медведев заявил на встрече, что по всем вопросам рассчитывает на диалог с США – как с нынешней администрацией Белого дома, так и с будущей. К числу самых сложных вопросов российский президент отнес европейскую безопасность и проблему противоракетной обороны. На встрече обсуждалась иранская ядерная программа, планы США по размещению элементов ПРО в государствах Восточной Европы, рост напряженности в российско-грузинских отношениях, проблема получения Россией режима нормальных торговых отношений в торговле с США на постоянной основе, что связано было, в частности, с не отмененной на тот момент в США поправкой Джексона–Вэника. 1 апреля 2009 года в Лондоне (Великобритания) состоялась первая личная встреча президента России Дмитрия Медведева и 44-го президента США Барака Обамы. По итогам переговоров президенты приняли два совместных заявления – по развитию российско-американских отношений и дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Было обсуждено множество вопросов, в том числе меры по преодолению последствий глобального экономического кризиса, укреплению международной валютно-финансовой системы, восстановлению экономического роста и т.д. 18 июня 2012 года в мексиканском городе Лос-Кабосе "на полях" саммита G20В произошла первая встреча главы России Владимира Путина с главой США Бараком Обамой. По итогам встречи президенты приняли совместное заявление, которое содержало позицию двух стран по таким вопросам, как торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, в том числе с учетом присоединения России к ВТО, проблематика нераспространения, региональные проблемы, такие как иранская ядерная программа, ситуация вокруг КНДР и на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. В заявлении также подчеркивалось намерение продолжать борьбу с наркотрафиком, трансграничной преступностью и другими современными вызовами. Были затронуты вопросы контактов между людьми, гуманитарные проблемы и укрепление демократии.7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия) состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина и 45-го президента США Дональда Трампа. На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов. Главы государств обсудили кризис на Украине, сирийскую проблему, вопросы кибербезопасности и пути улучшения двусторонних отношений. Президент США Дональд Трамп заявил СМИ, что встреча с Путиным была грандиозной. По словам Владимира Путина, на переговорах Трамп поднял вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США, и российский лидер заверил его в том, что нет никаких оснований так думать. Путин сообщил, что Трамп принял заявления российской стороны, которая отрицает свою причастность к какому-либо вмешательству. В Белом доме, в свою очередь, не стали ни подтверждать, ни отрицать это заявление, а Трамп лишь написал в Twitter, что "дважды ставил в жесткой форме" этот вопрос перед Путиным, а тот "категорически опроверг это". Также Трамп указал, что ранее уже высказывал свое мнение на этот счет – вмешательство в выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны или хакеры. На встрече Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии, которое вступило в силу 9 июля 2017 года. Особое внимание лидеры РФ и США уделили вопросам кибербезопасности. Было условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы. 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут первый двусторонний саммит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, – состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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дональд трамп, дмитрий медведев, билл клинтон, джордж буш (старший), джордж буш (младший), барак обама, джо байден, владимир путин, борис ельцин, россия, сша, справки

История первых личных встреч президентов России и США

19:04 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первая встреча после распада СССР глав России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего состоялась 31 января – 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном.
Она проводилась в рамках первого официального визита президента России Ельцина в США. В ходе переговоров президенты договорились продолжать сокращение стратегических вооружений и сотрудничать в области продажи оружия, нераспространения и противоракетной обороны. Буш пообещал поддержать прием России в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Президенты объявили, что 10 февраля начнется экстренная программа гуманитарной помощи бывшим советским республикам. Стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников. В нем содержался ряд важных новаций. Во-первых, в документе впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в утверждении "общих демократических ценностей". Во-вторых, в нем было сказано о стремлении США и России создать "новый союз партнеров". В-третьих, в документе говорилось о наличии для России и США "общих опасностей".
3-4 апреля 1993 года в Ванкувере (Канада) впервые встретились президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон. Российский лидер проинформировал американского коллегу о программе экономических реформ, а Клинтон объявил о пакете экономических мер содействия России, включающих ряд целевых программ стоимостью 1,6 миллиарда долларов.
В подписанной президентами итоговой декларации было заявлено о твердой приверженности динамичному и эффективному российско-американскому партнерству. США заявили о своей поддержке намерения России стать полноправным членом Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, в 1995 году эту организацию заменила ВТО).
Президенты согласились создать российско-американскую комиссию по вопросам технологии, которая занималась бы двусторонним сотрудничеством в области энергетики и космоса. Президенты согласились с тем, что усилия России и США будут направлены на скорейшее вступление в силу Договора о СНВ-1 и ратификацию Договора о СНВ-2, подтвердили свою решимость укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия и придать ему бессрочный и глобальный характер.
На встрече с Борисом Ельциным в Ванкувере президент США Билл Клинтон объявил о полной поддержке президента России: "Сегодня альтернативы Ельцину нет".
3 июня 2000 года в Москве состоялась первая встреча избранного президента России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. Среди обсуждавшихся тем – контроль над вооружениями, ситуация на Балканах и Северном Кавказе. Владимир Путин также провел Билла Клинтона с небольшой экскурсией по Сенатскому дворцу Кремля. Президенты подписали совместное заявление о принципах стратегической стабильности, провозглашавшее дальнейшее сокращение ядерного потенциала обеих стран в рамках договора СНВ-2, а также утверждавшее приверженность глав двух государств Договору по ПРО 1972 года, а также меморандум о договоренности между РФ и США о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет.
После беседы в формате "один на один" состоялся неформальный ужин. В завершение вечера был дан джазовый концерт, в котором приняли участие оркестр Олега Лундстрема, квартет Игоря Бутмана и детский ансамбль Петра Петрухина. Клинтон 3-5 июня находился с визитом в Москве, в ходе которого также выступил в Государственной Думе (5 июня).
16 июня 2001 года в Любляне (Словения) состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. После официального фотографирования Владимир Путин и Джордж Буш провели первый раунд переговоров – в узком составе, в которых приняли участие секретарь Совета Безопасности России Владимир Рушайло и помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Переговоры в расширенном составе состоялись после краткой прогулки Владимира Путина и Джорджа Буша по парку замка "Брдо". В ходе дискуссии с участием делегаций обсуждались различные вопросы российско-американского сотрудничества и международные проблемы. Главными темами стали укрепление стратегической стабильности и инициатива США по созданию НПРО. Стороны согласились продолжать сотрудничество в целях совместного решения региональных проблем на Балканах, в Нагорном Карабахе и Афганистане. Была выражена заинтересованность в использовании энергетических ресурсов Каспийского бассейна. В ходе встречи главы государств договорились обменяться визитами. По окончании переговоров Владимир Путин и Джордж Буш провели пресс-конференцию.
7 июля 2008 года на полях саммита G8 в Тояко на японском острове Хоккайдо состоялась первая встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша-младшего. На переговорах обсуждались вопросы противоракетной обороны (ПРО), европейской безопасности, затрагивались проблемы, существующие в торговых отношениях России и США. Медведев заявил на встрече, что по всем вопросам рассчитывает на диалог с США – как с нынешней администрацией Белого дома, так и с будущей. К числу самых сложных вопросов российский президент отнес европейскую безопасность и проблему противоракетной обороны. На встрече обсуждалась иранская ядерная программа, планы США по размещению элементов ПРО в государствах Восточной Европы, рост напряженности в российско-грузинских отношениях, проблема получения Россией режима нормальных торговых отношений в торговле с США на постоянной основе, что связано было, в частности, с не отмененной на тот момент в США поправкой Джексона–Вэника.
1 апреля 2009 года в Лондоне (Великобритания) состоялась первая личная встреча президента России Дмитрия Медведева и 44-го президента США Барака Обамы. По итогам переговоров президенты приняли два совместных заявления – по развитию российско-американских отношений и дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Было обсуждено множество вопросов, в том числе меры по преодолению последствий глобального экономического кризиса, укреплению международной валютно-финансовой системы, восстановлению экономического роста и т.д.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (слева направо) во время пресс-конференции по итогам своих первых переговоров, которые прошли в Лондоне в рамках саммита G20
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (слева направо) во время пресс-конференции по итогам своих первых переговоров, которые прошли в Лондоне в рамках саммита G20 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (слева направо) во время пресс-конференции по итогам своих первых переговоров, которые прошли в Лондоне в рамках саммита G20
18 июня 2012 года в мексиканском городе Лос-Кабосе "на полях" саммита G20В произошла первая встреча главы России Владимира Путина с главой США Бараком Обамой. По итогам встречи президенты приняли совместное заявление, которое содержало позицию двух стран по таким вопросам, как торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, в том числе с учетом присоединения России к ВТО, проблематика нераспространения, региональные проблемы, такие как иранская ядерная программа, ситуация вокруг КНДР и на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. В заявлении также подчеркивалось намерение продолжать борьбу с наркотрафиком, трансграничной преступностью и другими современными вызовами. Были затронуты вопросы контактов между людьми, гуманитарные проблемы и укрепление демократии.
7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия) состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина и 45-го президента США Дональда Трампа. На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов. Главы государств обсудили кризис на Украине, сирийскую проблему, вопросы кибербезопасности и пути улучшения двусторонних отношений.
Президент США Дональд Трамп заявил СМИ, что встреча с Путиным была грандиозной. По словам Владимира Путина, на переговорах Трамп поднял вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США, и российский лидер заверил его в том, что нет никаких оснований так думать.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Путин сообщил, что Трамп принял заявления российской стороны, которая отрицает свою причастность к какому-либо вмешательству. В Белом доме, в свою очередь, не стали ни подтверждать, ни отрицать это заявление, а Трамп лишь написал в Twitter, что "дважды ставил в жесткой форме" этот вопрос перед Путиным, а тот "категорически опроверг это". Также Трамп указал, что ранее уже высказывал свое мнение на этот счет – вмешательство в выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны или хакеры.
На встрече Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии, которое вступило в силу 9 июля 2017 года. Особое внимание лидеры РФ и США уделили вопросам кибербезопасности. Было условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы.
16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут первый двусторонний саммит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, – состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Дональд ТрампДмитрий МедведевБилл КлинтонДжордж Буш (старший)Джордж Буш (младший)Барак ОбамаДжо БайденВладимир ПутинБорис ЕльцинРоссияСШАСправки
 
 
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