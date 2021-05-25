https://ria.ru/20210525/zheneva-1733855668.html

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве - РИА Новости, 26.05.2021

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут двусторонний саммит в Женеве 16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-25T17:04

2021-05-25T17:04

2021-05-26T01:56

россия

джозеф "бо" байден

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут двусторонний саммит в Женеве 16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.Эту информацию подтвердили и в Белом доме.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, — состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.В свою очередь, представитель администрации Байдена Джен Псаки не исключила, что главы государств затронут вопрос взаимодействия Москвы и Вашингтона по вопросам ядерной стабильности.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки — тогда Путин встречался с Дональдом Трампом.Инициатором новой встречи выступил Байден.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джозеф "бо" байден, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире