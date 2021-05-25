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Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве
Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве - РИА Новости, 26.05.2021
Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут двусторонний саммит в Женеве 16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-25T17:04
2021-05-25T17:04
2021-05-26T01:56
россия
джозеф "бо" байден
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут двусторонний саммит в Женеве 16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.Эту информацию подтвердили и в Белом доме.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, — состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.В свою очередь, представитель администрации Байдена Джен Псаки не исключила, что главы государств затронут вопрос взаимодействия Москвы и Вашингтона по вопросам ядерной стабильности.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки — тогда Путин встречался с Дональдом Трампом.Инициатором новой встречи выступил Байден.
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россия, джозеф "бо" байден, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Президенты России и США Владимир Путин
и Джо Байден
проведут двусторонний саммит в Женеве
16 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.
Эту информацию подтвердили и в Белом доме.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать, но среди тем, которые могут обсудить два президента, — состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
В свою очередь, представитель администрации Байдена Джен Псаки не исключила, что главы государств затронут вопрос взаимодействия Москвы и Вашингтона по вопросам ядерной стабильности.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки
— тогда Путин встречался с Дональдом Трампом
.
Инициатором новой встречи выступил Байден.