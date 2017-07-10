Трамп остался доволен личным знакомством с Путиным, заявили в госдепе

РИГА, 10 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался доволен встречей и личным знакомством с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20, сообщил в понедельник в телефонном интервью латвийской радиостанции Baltkom официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"Президент Трамп остался доволен. Хорошая встреча была не только с Путиным, но и с другими европейскими лидерами. Трамп хотел лично познакомиться с президентом России. Он четко сказал, что еще есть разногласия, но есть и пространство для сотрудничества. После встречи лидер США сказал про первые шаги по урегулированию украинского конфликта, про успех по перемирию в Сирии. Для первой встречи это было хорошо", — сказал он.

"Трамп — деловой человек. Он понимает, что разногласия есть, но есть и вопросы, по которым мы можем работать. Особенно в контексте сирийского конфликта", — добавил представитель госдепа.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля в немецком Гамбурге, на ней также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Переговоры продлились 2 часа 15 минут.