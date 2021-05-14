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Крупные разливы нефти и нефтепродуктов в России в 1994-2021 годах

Крупные разливы нефти и нефтепродуктов в России в 1994-2021 годах

14 мая 2021 года внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, произошла... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:02

2021-05-14T20:02

2021-05-14T20:02

россия

гмк "норильский никель"

транснефть

нефть

справки

происшествия

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14 мая 2021 года внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти. При этом жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах, угрозы водоемам и лесу нет. 29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда. 14 марта 2020 года в Находке (Приморский край) на складе котельной КГУП "Примтеплоэнерго" произошел взрыв. В результате происшествия разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута, был введен режим ЧС. По данным МЧС, на складе котельной разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом почти три тысячи кубометров. Мазут попал на лед местного озера и на прибрежную территорию. Площадь загрязнения мазутом составила более 20,65 квадратных метра, еще девять тысяч квадратных метров составила зона перехвата в озере Соленом, отгороженная боновыми заграждениями, куда также проник мазут. Работы по очистке завершились в мае 2020 года. 28 ноября 2015 года к берегу Сахалина в районе порта Невельск ветром выбросило на мель танкер "Надежда", на его борту находились восемь членов экипажа и 786 тонн нефтепродуктов. Произошло повреждение корпуса, в результате нефтепродукты попали в воду у морского порта Невельска и прилегающую акваторию Татарского пролива. Разлив нефтепродуктов привел к загрязнению акватории площадью более 20 тысяч квадратных метров и береговой полосы протяженностью около семи километров, а также массовому уничтожению птиц. 20 апреля 2012 года на месторождении имени Р. Требса в Ненецком автономном округе, разработку которого вело ООО "Башнефть-Полюс", произошла авария при проведении работ на одной из разведочных скважин, приведшая к неконтролируемому выбросу нефти. Фонтан нефти, поднимавшийся на высоту до 25 метров, удалось заглушить только 22 апреля. Руководство "Башнефти" первоначально оценивало разлив нефти в 600 кубометров. По данным Росприроднадзора, площадь загрязнения составляла 24 тысячи квадратных метров, по данным спутников – 42 гектара (42 тысячи квадратных метров). Экономический ущерб составил 13,5 миллионов рублей. 20 января 2010 года в Якутии на 1351-ом километре нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) в 30 километрах от Ленска между Талаканом и Олекминском из-за разрыва трубы в грунт вытекло по различным оценкам от 300 до 500 кубометров нефти. МЧС зафиксировало загрязнение снега и почвы на площади 20 тысяч квадратных метров. ЧП произошло во время ремонтных работ на одном из участков нефтепровода. При сливе нефти из трубы в специально сделанный котлован произошел разрыв "рукава", который быстро устранили, но какое-то количество нефти попало на почву. По данным компании "Транснефть", оператора ВСТО, длина разлива составила два километра с шириной от одного до десяти метров в самом широком месте, в основном ширина 1-3 метра.11 ноября 2007 года из-за шторма в Азовском и Черном морях затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Из разломившегося танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около двух тысяч тонн мазута, на затонувших сухогрузах находилось около семи тысяч тонн серы. Спасатели смогли эвакуировать членов экипажей всех затонувших российских судов, кроме сухогруза "Нахичевань". Из 11 членов его экипажа удалось спасти только трех человек, тела четырех были обнаружены позже, еще четверых, в том числе капитана, так и не удалось найти. В Керченском проливе было отмечено 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, произошла массовая гибель птицы и рыбы. Росприроднадзор оценил экологический ущерб, причиненный в результате крушения нескольких судов в Керченском проливе, в 6,5 миллиарда рублей. Экономический ущерб составил 30 миллиардов рублей. 15 ноября 2004 года в Зиминском районе Иркутской области, вблизи поселка Кимельтей, произошел разрыв магистрального нефтепровода Омск – Иркутск. В результате аварии из трубы вытекло около пяти тысяч тонн нефти, площадь загрязненной территории составила шесть гектаров. Разлившаяся нефть стекла в заброшенный карьер. Пострадавших среди населения не было. 16 ноября авария была устранена. 22 ноября на нефтепроводе вновь произошла утечка нефти. Жители поселка Саннолыжный, расположенного в семи километрах от города Усолья-Сибирского (Иркутская область), обнаружили разлившееся вокруг нефтепровода топливо. По данным ГО и ЧС, на землю вытекло восьми кубометров нефти, площадь загрязнения составила 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили несанкционированную врезку на трубопроводе диаметром около одного метра. К магистральному нефтепроводу была приварена труба длиной 150 метров, которая уходила через лес к поселку. Пробоина в нефтепроводе образовалась из-за того, что расхитители плохо прикрепили свою трубу к магистрали. К 27 ноября последствия двух аварий были ликвидированы. Всего из карьера, куда попала нефть первой аварии, было вывезено около двух тысяч кубометров загрязненного грунта, а взамен завезено около 1,5 тысяч кубометров чистой земли и перегноя. Экономический ущерб оценивался в 40 миллионов рублей.В июле 2003 года в Ханты-Мансийском автономном округе произошел прорыв нефтепровода на Ловинском месторождении нефти. Причины аварии на месторождении официально не были озвучены. По информации СМИ, в течение пяти дней, начиная примерно с 10 июля, через прорыв в трубе в окружающую среду вылилось около 10 тысяч тонн нефти. В результате река Мулымья покрылась 100-километровым нефтяным пятном, что привело к гибели животного и растительного мира. 29 января 2003 года в Пензенской области, в четырех километрах юго-западнее города Кузнецк, произошел прорыв трубы магистрального нефтепровода "Дружба" с последующим возгоранием. Авария произошла в результате нарушения технологии ведения ремонтных работ – взорвалась задвижка на трубопроводе. При пожаре один человек погиб, трое получили ожоги. В результате аварии вылилось около 10 тысяч тонн нефти. Площадь разлива составила две тысячи квадратных метров. Практически вся вытекшая нефть сгорела. 31 января авария на нефтепроводе была ликвидирована. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 84 человека и 50 единиц техники, в том числе от МЧС – 56 человек и 23 единицы техники. Экономический ущерб был оценен в 50 миллионов рублей.В 1999 году в Башкортостане произошел разрыв магистрального нефтепровода "Туймазы – Омск – Новосибирск". Из трубы вытекла одна тысяча тонн нефти, которая попала в реку Ай.В 1997 году в результате разрыва трубопровода "Самара-Тихорецк" в Саратовской области произошел разлив 1,5 тысячи тонн нефти. Было загрязнено 10-12 гектаров земель. Содержание нефтепродуктов в протоках Волгоградского водохранилища превысило максимально допустимую величину в 10 тысяч раз.В августе 1994 года в Республике Коми произошла одна из самых страшных экологических катастроф в новейшей истории России. В августе 1994 года в результате аварии на нефтепроводе в районе города Усинск, принадлежавшей компании "Коми ТЭК", вылилось, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч тонн нефти. Первые прорывы на 30-километровом участке подземного нефтепровода Харьяга – Возей – Головные сооружения начались еще весной 1994 года, августе в течение трех суток на этой трубе диаметром 720 миллиметров образовалось порядка 50 мест прорыва. Вырвавшаяся из трубы нефть быстро попала в водоемы и распространилась на тысячи километров: по реке Печора дошла до Баренцева моря, а после ливневых дождей в сентябре и октябре оказалась в реках Колве и Усе. Были загрязнены территории, на которых проживало порядка 64 тысяч человек. Эта авария занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный разлив нефти на суше. Для устранения последствий катастрофы пришлось взять кредиты у Всемирного и Европейского банков – в сумме на 124 миллиона долларов. Гарантом выступило российское правительство. Последствия катастрофы устраняли почти 15 лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гмк "норильский никель", транснефть, нефть, справки, происшествия