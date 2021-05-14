https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:05

2021-05-14T17:05

2021-05-14T17:12

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

пуровский район

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате порыва подземного трубопровода диаметром 219 миллиметров произошел разлив 3 тысяч кубометров нефти", - сказал собеседник агентства.По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/truboprovod-1599298611.html

пуровский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия, пуровский район