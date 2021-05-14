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На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:05
2021-05-14T17:12
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
пуровский район
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате порыва подземного трубопровода диаметром 219 миллиметров произошел разлив 3 тысяч кубометров нефти", - сказал собеседник агентства.По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства происшествия выясняются.
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пуровский район
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия, пуровский район

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

17:05 14.05.2021 (обновлено: 17:12 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате порыва подземного трубопровода диаметром 219 миллиметров произошел разлив 3 тысяч кубометров нефти", - сказал собеседник агентства.
Компрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 11:40
На Спорышевском нефтяном месторождении на Ямале прорвало трубопровод
По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ПроисшествияПуровский район
 
 
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