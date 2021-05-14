https://ria.ru/20210514/yanao-1732366911.html

"Газпром" оценил масштаб разлива нефтепродуктов в ЯНАО

"Газпром" оценил масштаб разлива нефтепродуктов в ЯНАО

Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:22

2021-05-14T18:22

2021-05-14T18:40

газпромнефть

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости, запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет, при этом жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в "Газпромнефть-ННГ".Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти."На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров", - отметили в "дочке" "Газпром нефти".Как пояснили в компании, информация об утечке 3 тысяч кубометров нефти на Карамовском месторождении не соответствует действительности.

https://ria.ru/20210514/neft-1732363932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромнефть, происшествия