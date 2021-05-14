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"Газпром" оценил масштаб разлива нефтепродуктов в ЯНАО
"Газпром" оценил масштаб разлива нефтепродуктов в ЯНАО
Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:22
2021-05-14T18:40
газпромнефть
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости, запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет, при этом жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в "Газпромнефть-ННГ".Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти."На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров", - отметили в "дочке" "Газпром нефти".Как пояснили в компании, информация об утечке 3 тысяч кубометров нефти на Карамовском месторождении не соответствует действительности.
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газпромнефть, происшествия

"Газпром" оценил масштаб разлива нефтепродуктов в ЯНАО

18:22 14.05.2021 (обновлено: 18:40 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором произошли разгерметизация и разлив нефтесодержащей жидкости, запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет, при этом жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в "Газпромнефть-ННГ".
Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти.
Факел стационарной платформы компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
18:05
Власти прокомментировали разлив нефти в ЯНАО
"На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров", - отметили в "дочке" "Газпром нефти".
"Участок локализован, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу", - также сообщили в компании.
Как пояснили в компании, информация об утечке 3 тысяч кубометров нефти на Карамовском месторождении не соответствует действительности.
 
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