https://ria.ru/20210416/zalozhniki-1728565367.html

Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире

Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире

в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

справки

в мире

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202116 апреля в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил одну женщину. Освобожденная заложница рассказала, что в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. 11 марта в Северодвинске Архангельской области 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Впоследствии мужчина заявил, что таким образом пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им восьмитысячному кредиту. 202020 ноября в Тбилиси (Грузия) вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в офисе микрофинансовой организации. Захватчик требовал сократить банковские проценты и стоимость некоторых медикаментов, а также принять закон о запрете азартных игр на всей территории страны. Злоумышленник был арестован, заложники освобождены. 21 октября вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся.По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебу. Полиция до сих пор не может установить место его нахождения. 6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось. 7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал. 3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был арестован. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. 15 января в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника одной из финансовых организаций в "Москва-Сити". Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Задержанный – клиент финансовой биржи – вложил деньги в компанию, которая предлагала увеличить доход в несколько раз, но потом понял, что дела у брокеров идут плохо, и попытался забрать свои деньги, а их под разными предлогами возвращать отказались. 20197 июля стало известно, что в Одессе (Украина) местный житель захватил заложников в финучреждении. Вначале он потребовал выдать деньги, но сумма показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию и запросил миллион долларов и вертолет. После трех часов переговоров правоохранители проникли в помещение и задержали преступника. 24 января в городе Себринг (штат Флорида, США) мужчина захватил заложников в банке SunTrust. Преступник застрелил всех пятерых женщин, находившихся в банке. После стрельбы он позвонил в полицию и забаррикадировался внутри здания, позже сдался властям.201828 декабря в Пршибраме (Чехия) вооруженный мужчина совершил нападение на банк и захватил в качестве заложников девять человек – двух сотрудников и семь клиентов. В результате действий полиции заложники были освобождены, никто не пострадал, а сам грабитель задержан. С самого начала мужчина утверждал, что не хочет никому нанести никакого вреда, а намерен передать какие-то документы представителям правоохранительных органов. 18 июля в Заславле (Белоруссия) в отделении банка мужчина взял в заложники свою взрослую дочь. Девушка по требованию отца пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Девушке были нанесены телесные повреждения – 15 ссадин на шее и шесть ран на пальцах кистей рук. В ходе проведения спецоперации по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован. Следствием было установлено, что мужчина систематически истязал дочь, подвергал ее избиению, а за неделю до происшествия на почве ревности порезал ей шею. Злоумышленник был неоднократно судим, отбывал наказание за разбой и грабеж. 3 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятеро грабителей при попытке ограбления захватили порядка 30 заложников в отделении банка. В результате перестрелки с полицией погиб один из клиентов банка и один из бандитов. После трех часов переговоров, к которым подключились родственники бандитов, преступники согласились сдаться властям. Заложники были освобождены, двое из них получили ранения. 201720 ноября в Могилеве (Белоруссия) мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделении ОАО "АСБ Беларусбанк", угрожая работникам и посетителям предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги и захватил при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. При задержании он был ранен в ногу, заложники были освобождены. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник является гражданином России, имеющим вид на жительство в Белоруссии. В ходе следствия было установлено, что задержанный пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения в особо крупном размере, похитив при этом 9199 белорусских рублей, 118 долларов и тысячи российских рублей. 23 сентября в банке в городе Колумбия (штат Теннесси, США) вооруженный мачете мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust и захватил в заложники девять человек. Позже четверо были отпущены, затем мужчина освободил оставшихся пятерых заложников. Сам преступник сдался полиции. 12 мая в Эрпфендорфе (федеральная земля Тироль, Австрия) неизвестный мужчина захватил и удерживал заложника в здании банка. После продолжительных убедительных переговоров злоумышленник сдался. Преступник был задержан сотрудниками спецподразделения "Кобра" после того, как вышел из банка, заложник был освобожден. 16 марта в Дуйсбурге (Германия) неизвестный мужчина захватил двух заложников после нападения на банк. При этом захваченной в заложники женщине удалось сбежать. Район ограбления был оцеплен полицией. Через некоторое время стало известно, что напавший на банк сбежал. Заложник не пострадал, полицейские нашли его связанным в хранилище. 7 марта в Хихоне (Астурия, Испания) грабитель зашел в отделение банка Caixabank и захватил нескольких заложников, том числе 10-летнюю девочку. Мужчина потребовал наркотики в обмен на освобождение заложников. Злоумышленник был задержан полицией, никто из заложников не пострадал. 10 января в городе Таскалуса (штат Алабама, США) в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) произошла попытка ограбления, которая впоследствии переросла в захват восьми заложников. Инцидент произошел до открытия кредитного учреждения. Подразделения быстрого реагирования смогли осуществить штурм здания и захватить злоумышленника, заложники были освобождены. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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