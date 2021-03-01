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https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html
День кошек: самые редкие виды в России и мире
День кошек: самые редкие виды в России и мире
Начало календарной весны в России — это еще и День кошек. Неофициальный праздник отмечают по всему миру, но в разные даты. И неудивительно, одной не хватит:... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T11:43
котики
дикие животные
животные
россия
горный алтай
центральная америка
фгбу "земля леопарда"
амурские тигры
тигры
леопарды
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Начало календарной весны в России — это еще и День кошек. Неофициальный праздник отмечают по всему миру, но в разные даты. И неудивительно, одной не хватит: ведь на Земле около 600 миллионов только домашних кошачьих, а диких — примерно 40 видов. Есть весом и в килограмм, и в 300. Правда, многие на грани исчезновения. О самых редких кошках России и мира, а также о том, где они обитают, — в материале РИА Новости.Дальневосточный леопард"Это самая редкая в мире крупная кошка, и она никогда не нападала на человека, — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью заповедника "Земля леопарда" Иван Раков. — Исторически дальневосточные леопарды жили на юге Приморского края России, северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. Но сегодня обитают только на юго-западе Приморья и в приграничных с нашей страной районах КНР".Он уточняет, что еще в начале XX века в лесах их были сотни. Но грациозные хищники оказались конкурентами для охотников, добычей для браконьеров, вредителями для оленеводов. И к началу нового тысячелетия осталось всего 35 особей.Выжили самые скрытные животные, которые вели практически "призрачное" существование.Под охраной популяция этих редчайших зверей выросла в три раза, сейчас их около ста особей.У каждого леопарда свой характер, собственная история. Например, самка по имени Алекса — и с прозвищем Выжившая — как-то отправилась в поход на российско-китайскую границу. И попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться. На кадрах из фотоловушки специалисты увидели травмы, несовместимые с жизнью. Но Алекса не сдалась и уже через пару лет появилась на снимках с котятами.Охотск — один из старейших леопардов, ему около десяти лет. "Этот бодрый самец всегда блестяще выглядит и регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — рассказывают сотрудники.Амурский тигрСамый крупный подвид тигра на планете: его вес иногда достигает 300 килограммов. Основной ареал обитания — Дальний Восток России. По последним данным, на территориях "Земли леопарда" живут 31 взрослая особь и десять котят. А всего в нашей стране — около 580 полосатых гигантов.В мире популяцию этих животных почти восстановили, но все равно они под угрозой исчезновения. А в Китае, например, за истребление амурского тигра грозит смертная казнь.Охотится хищник много, иначе никак: специалисты говорят, что лишь каждая десятая попытка заканчивается успехом. Нападает он в основном на копытных, но и рыба, и птицы, и даже мыши с лягушками входят в рацион.Котята учатся добывать пищу с раннего детства. "Во время игр определяют, кто из них главный, тренируют навыки борьбы, — поясняют эксперты заповедника. — Прыжок, бросок, укус, рык — в тигриных яслях все приемы годятся".Тигры быстро поправляются, но это хорошо. "Слой подкожного сала у них порой достигает пяти сантиметров, — рассказывает сотрудник заповедника. — Благодаря этому они могут легко голодать больше недели, а зимой — совершать длительные переходы на новые территории".Еще они очень фотогеничны. Снимок "Объятия" Сергея Горшкова, на котором тигрица прижимается к дереву, снят в национальном парке "Земля леопарда". Он завоевал Гран-при престижного конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of The Year 2020.Снежный барсИрбисы — звери горные, обычно обитают на высоте более двух тысяч метров. И только в Западном Саяне (Россия) живут пониже — от 540 до 1200 метров. Сколько снежных барсов в мире, сказать сложно, но не более 3400 особей.Длина тела зверя — 120-125 сантиметров. Плюс хвост — еще примерно метр.Хищник под угрозой исчезновения и внесен в Красные книги всех рангов.Охотиться снежные барсы предпочитают за копытными. Особенно любят сибирских горных козлов, даже местообитания ирбиса привязаны к ареалам этих животных. "Едят и маралов, и кабаргу, и других лесных обитателей, включая мышевидных и птиц, — рассказывает представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова. — Подкарауливают жертву и нападают всегда сверху, прыжками до пяти-шести метров. А в случае неудачи упущенную добычу не преследуют".Ирбисы не прочь отведать и вегетарианскую пищу — например, закусить листьями рододендрона Ледебура.МанулНевероятно пушистый зверь — современник саблезубого тигра. Размером он с домашнюю кошку, но кажется больше, толще — из-за шерсти. По некоторым данным, у него на спине на квадратном сантиметре растет до девяти тысяч волосков, а длина их достигает семи сантиметров.Еще одна отличительная черта манула — выдающиеся бакенбарды. Правда, из-за них кот получил обидное имя Otocolobus manul: первая часть переводится с латинского как "уродливое ухо".А вот слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". При этом его считают самым медлительным и неповоротливым среди собратьев. Зато он умеет прекрасно сидеть в засаде, за счет чего — отличный охотник. Свиреп, безжалостен и практически не поддается приручению. Питается пищухами и грызунами, а также мелкими птицами, гнездящимися или кормящимися на земле. Из нор добычу достает лапами. За последние годы этого хищника в открытых степях практически истребили. В России живет в Сибири, Красноярском крае, Забайкалье, Туве и на Алтае, но встречается крайне редко. МаргайВторое название этой кошки — длиннохвостая. Правда, с ирбисом ей не сравниться: хвост — всего лишь с половину тела (примерно 40 сантиметров). Зато маргаи лазают по деревьям головой вниз и висят на ветках, держась задними лапами.Живут эти звери в лесах Южной и Центральной Америки и тоже находятся под угрозой исчезновения.Кошка-рыболовЭтот вид еще называют рыбьей кошкой. Несложно угадать, что входит в ежедневное меню хищника. Их когти втягиваются не полностью: это помогает хватать добычу и удерживаться на илистом берегу во время рыбалки. При этом звери ныряют и отлично плавают: рулят хвостом и складывают уши — чтобы не попала вода. Считают, что у них повышенная агрессивность. Например, рассказывают, как один "рыболов" разогнал стаю собак, а второй убил леопарда в зоопарке. При этом весит зверь от семи до 16 килограммов.Этот уникальный вид распространен на юге и востоке Индии, в Шри-Ланке, на островах Суматра и Ява (Индонезия). О нем мало что известно: животное редкое. Кошки очень уважают болотные угодья, которые сейчас осушают.Черноногая кошкаНебольшое пятнистое создание из Африки весом в один-три килограмма и с длиной тела не более 20 сантиметров называют "самой смертоносной кошкой в мире".Из-за ускоренного метаболизма им постоянно нужно подпитываться энергией. За одну ночь черноногая кошка уничтожает от десяти до 14 грызунов. Получается, в среднем она ловит жертву каждые 40-50 минут. Охота в 60 процентах случаев успешна (это, например, в три раза больше, чем у львов). Черноногих кошек, кстати, называют еще и "муравьиными тиграми", хотя пищу они добывают в шесть раз эффективнее амурских гигантов.Ржавая кошка Еще одна малютка, которая борется с черноногой за звание самой крохотной. Вес взрослой особи не превышает полутора килограммов. Она примерно в два раза меньше домашнего родственника.У нее короткая рыжевато-серая шерсть на большей части тела, на спине и боках — пятнами. На мордочке — черные полоски.Ржавые кошки обитают в Индии и Шри-Ланке и соседствуют с тиграми, но, в отличие от гигантов, не находятся под пристальным наблюдением. Так что о них мало что известно.Барханный котЗверь немного больше черноногой и ржавой кошек. У него чуть приплюснутая морда, роскошные бакенбарды и большие уши. Хищник ест все, что поймает, не брезгует и охотой на ядовитых змей.Обитает в центральной части Аравийского полуострова, Южном Марокко, Таджикистане, Туркмении, Казахстане и Узбекистане.Калимантанская кошкаНастолько редкая, что ее считали вымершей. Но в 2011-м на острове Борнео в малайзийском национальном заповеднике Пулонг-Тау сделали новые фотографии этого одного из наименее изученных видов кошачьих.Ранее, в 2003-м, снимки камеры-ловушки в другом заповеднике также показывали, что калимантанская кошка по-прежнему бродит по Борнео.Зверь чаще красновато-рыжего цвета, реже окрашен в серые тона. Он невелик — примерно с крупных домашних кошек (длина тела 53-67 сантиметров), но с более длинным хвостом (32-39 сантиметров). Эти островитяне ведут очень скрытный образ жизни.И они прекрасны — впрочем, как любая кошка. И та, что обитает где-то за океаном и удивляет ученых. И та, чье мурлыканье совсем рядом. И самый быстрый из всех млекопитающих — гепард. И рысь, которая за 60 метров услышит, как заяц грызет веточку. Главное, чтобы их не истребляли и они не исчезли с нашей планеты.
https://ria.ru/20201011/leopard-1579028155.html
https://ria.ru/20200424/1570467505.html
https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html
https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html
https://ria.ru/20181105/1532030620.html
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Котята снежного барса на видео, сделанном фотоловушкой
Котята снежного барса на видео, сделанном фотоловушкой иллюстрация для материала ко дню кошек
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котики, дикие животные, животные, россия, горный алтай, центральная америка, фгбу "земля леопарда", амурские тигры, тигры, леопарды, корейский полуостров, восточный калимантан, западный калимантан, маршруты - туризм, ява (остров), саяно-шушенский заповедник, суматра, туркмения, красноярский край, южная америка, узбекистан, африка, китай, марокко, малайзия, таджикистан, забайкальский край, шри-ланка, индия, приморский край, бруней, казахстан, республика тыва, туризм

День кошек: самые редкие виды в России и мире

08:00 01.03.2021 (обновлено: 11:43 01.03.2021)
 
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Начало календарной весны в России — это еще и День кошек. Неофициальный праздник отмечают по всему миру, но в разные даты. И неудивительно, одной не хватит: ведь на Земле около 600 миллионов только домашних кошачьих, а диких — примерно 40 видов. Есть весом и в килограмм, и в 300. Правда, многие на грани исчезновения. О самых редких кошках России и мира, а также о том, где они обитают, — в материале РИА Новости.

Дальневосточный леопард

"Это самая редкая в мире крупная кошка, и она никогда не нападала на человека, — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью заповедника "Земля леопарда" Иван Раков. — Исторически дальневосточные леопарды жили на юге Приморского края России, северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. Но сегодня обитают только на юго-западе Приморья и в приграничных с нашей страной районах КНР".
Он уточняет, что еще в начале XX века в лесах их были сотни. Но грациозные хищники оказались конкурентами для охотников, добычей для браконьеров, вредителями для оленеводов. И к началу нового тысячелетия осталось всего 35 особей.
© ФГБУ "Земля леопарда"

Дальневосточный леопард на краю скалы

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
1 из 7

Дальневосточный леопард на краю скалы

© ФГБУ "Земля леопарда"
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко

Леопард в снегу

Леопард
2 из 7

Леопард в снегу

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
3 из 7
Дальневосточный леопард
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко

Дальневосточный леопард крадется в нацпарке "Земля леопарда"

Нацпарк Земля леопарда
4 из 7

Дальневосточный леопард крадется в нацпарке "Земля леопарда"

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
© ФГБУ "Земля леопарда"

Леопард оставляет метки

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
5 из 7

Леопард оставляет метки

© ФГБУ "Земля леопарда"
© ФГБУ "Земля леопарда"

Леопард разглядывает фотоловушку

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
6 из 7

Леопард разглядывает фотоловушку

© ФГБУ "Земля леопарда"
© ФГБУ "Земля леопарда"

Большой кот облизывается

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
7 из 7

Большой кот облизывается

© ФГБУ "Земля леопарда"
1 из 7

Дальневосточный леопард на краю скалы

© ФГБУ "Земля леопарда"
2 из 7

Леопард в снегу

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
3 из 7
Дальневосточный леопард
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"
4 из 7

Дальневосточный леопард крадется в нацпарке "Земля леопарда"

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
5 из 7

Леопард оставляет метки

© ФГБУ "Земля леопарда"
6 из 7

Леопард разглядывает фотоловушку

© ФГБУ "Земля леопарда"
7 из 7

Большой кот облизывается

© ФГБУ "Земля леопарда"
Выжили самые скрытные животные, которые вели практически "призрачное" существование.
Под охраной популяция этих редчайших зверей выросла в три раза, сейчас их около ста особей.
© ФГБУ "Земля леопарда"Популяция дальневосточного леопарда выросла почти в три раза
Фотоловушка нацпарка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© ФГБУ "Земля леопарда"
Популяция дальневосточного леопарда выросла почти в три раза
У каждого леопарда свой характер, собственная история. Например, самка по имени Алекса — и с прозвищем Выжившая — как-то отправилась в поход на российско-китайскую границу. И попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться. На кадрах из фотоловушки специалисты увидели травмы, несовместимые с жизнью. Но Алекса не сдалась и уже через пару лет появилась на снимках с котятами.
Охотск — один из старейших леопардов, ему около десяти лет. "Этот бодрый самец всегда блестяще выглядит и регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — рассказывают сотрудники.
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 02:12Туризм
В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"

Амурский тигр

Самый крупный подвид тигра на планете: его вес иногда достигает 300 килограммов. Основной ареал обитания — Дальний Восток России. По последним данным, на территориях "Земли леопарда" живут 31 взрослая особь и десять котят. А всего в нашей стране — около 580 полосатых гигантов.
© ФГБУ "Земля леопарда"Четыре кошки "Земли леопарда" (фотомонтаж)
4 кошки Земли леопарда (фотомонтаж) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© ФГБУ "Земля леопарда"
Четыре кошки "Земли леопарда" (фотомонтаж)
В мире популяцию этих животных почти восстановили, но все равно они под угрозой исчезновения. А в Китае, например, за истребление амурского тигра грозит смертная казнь.
© ФГБУ "Земля леопарда"

Амурский тигр позирует

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
1 из 4

Амурский тигр позирует

© ФГБУ "Земля леопарда"
© ФГБУ "Земля леопарда"

Самая большая кошка

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
2 из 4

Самая большая кошка

© ФГБУ "Земля леопарда"
© ФГБУ "Земля леопарда"

Амурские тигры гуляют по "Земле леопарда"

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
3 из 4

Амурские тигры гуляют по "Земле леопарда"

© ФГБУ "Земля леопарда"
© ФГБУ "Земля леопарда"

Амурский тигр

Фотоловушка нацпарка Земля леопарда
4 из 4

Амурский тигр

© ФГБУ "Земля леопарда"
1 из 4

Амурский тигр позирует

© ФГБУ "Земля леопарда"
2 из 4

Самая большая кошка

© ФГБУ "Земля леопарда"
3 из 4

Амурские тигры гуляют по "Земле леопарда"

© ФГБУ "Земля леопарда"
4 из 4

Амурский тигр

© ФГБУ "Земля леопарда"
Охотится хищник много, иначе никак: специалисты говорят, что лишь каждая десятая попытка заканчивается успехом. Нападает он в основном на копытных, но и рыба, и птицы, и даже мыши с лягушками входят в рацион.
Котята учатся добывать пищу с раннего детства. "Во время игр определяют, кто из них главный, тренируют навыки борьбы, — поясняют эксперты заповедника. — Прыжок, бросок, укус, рык — в тигриных яслях все приемы годятся".
Тигры быстро поправляются, но это хорошо. "Слой подкожного сала у них порой достигает пяти сантиметров, — рассказывает сотрудник заповедника. — Благодаря этому они могут легко голодать больше недели, а зимой — совершать длительные переходы на новые территории".
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 03:08Туризм
В заповеднике в Приморье рассказали, почему толстеют тигры
Еще они очень фотогеничны. Снимок "Объятия" Сергея Горшкова, на котором тигрица прижимается к дереву, снят в национальном парке "Земля леопарда". Он завоевал Гран-при престижного конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of The Year 2020.
Объятия. Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 01:26Туризм
Раскрыт секрет самой известной в мире фотографии амурского тигра

Снежный барс

Ирбисы — звери горные, обычно обитают на высоте более двух тысяч метров. И только в Западном Саяне (Россия) живут пониже — от 540 до 1200 метров. Сколько снежных барсов в мире, сказать сложно, но не более 3400 особей.
Длина тела зверя — 120-125 сантиметров. Плюс хвост — еще примерно метр.
Хищник под угрозой исчезновения и внесен в Красные книги всех рангов.
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"Ирбис в объективе автоматического фоторегистратора на территории Саяно-Шушенского заповедника
Ирбис в объективе автоматического фоторегистратора на территории Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
Ирбис в объективе автоматического фоторегистратора на территории Саяно-Шушенского заповедника
Охотиться снежные барсы предпочитают за копытными. Особенно любят сибирских горных козлов, даже местообитания ирбиса привязаны к ареалам этих животных. "Едят и маралов, и кабаргу, и других лесных обитателей, включая мышевидных и птиц, — рассказывает представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова. — Подкарауливают жертву и нападают всегда сверху, прыжками до пяти-шести метров. А в случае неудачи упущенную добычу не преследуют".
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"

Котята ирбиса

Котята ирбиса в объективе автоматического фоторегистратора на территории Саяно-Шушенского заповедника
1 из 3

Котята ирбиса

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский" / Роман АфанасьевСнежный барс
Снежный барс
2 из 3
Снежный барс
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский" / Роман Афанасьев
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"

Котята ирбиса в объективе фотоловушки на территории Саяно-Шушенского заповедника

Котята ирбиса в объективе автоматического фоторегистратора на территории Саяно-Шушенского заповедника
3 из 3

Котята ирбиса в объективе фотоловушки на территории Саяно-Шушенского заповедника

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
1 из 3

Котята ирбиса

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
2 из 3
Снежный барс
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский" / Роман Афанасьев
3 из 3

Котята ирбиса в объективе фотоловушки на территории Саяно-Шушенского заповедника

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
Ирбисы не прочь отведать и вегетарианскую пищу — например, закусить листьями рододендрона Ледебура.

Манул

Невероятно пушистый зверь — современник саблезубого тигра. Размером он с домашнюю кошку, но кажется больше, толще — из-за шерсти. По некоторым данным, у него на спине на квадратном сантиметре растет до девяти тысяч волосков, а длина их достигает семи сантиметров.
Еще одна отличительная черта манула — выдающиеся бакенбарды. Правда, из-за них кот получил обидное имя Otocolobus manul: первая часть переводится с латинского как "уродливое ухо".
© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна Абражан

Манул

Манул в Московском Зоопраке
1 из 4

Манул

© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна Абражан
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"

Манул в Саяно-Шушенском заповеднике

Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
2 из 4

Манул в Саяно-Шушенском заповеднике

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
3 из 4
Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"

Снимок манула

Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
4 из 4

Снимок манула

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
1 из 4

Манул

© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна Абражан
2 из 4

Манул в Саяно-Шушенском заповеднике

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
3 из 4
Снимок манула, полученный с помощью автоматических фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника
© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
4 из 4

Снимок манула

© Фото : пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский"
А вот слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". При этом его считают самым медлительным и неповоротливым среди собратьев. Зато он умеет прекрасно сидеть в засаде, за счет чего — отличный охотник. Свиреп, безжалостен и практически не поддается приручению. Питается пищухами и грызунами, а также мелкими птицами, гнездящимися или кормящимися на земле. Из нор добычу достает лапами.
Самка манула со своим котенком - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 13:10
Манул: особенности "вечно недовольной" дикой кошки
За последние годы этого хищника в открытых степях практически истребили. В России живет в Сибири, Красноярском крае, Забайкалье, Туве и на Алтае, но встречается крайне редко.

Маргай

Второе название этой кошки — длиннохвостая. Правда, с ирбисом ей не сравниться: хвост — всего лишь с половину тела (примерно 40 сантиметров). Зато маргаи лазают по деревьям головой вниз и висят на ветках, держась задними лапами.
CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / MargayМаргай
Маргай
1 из 3
Маргай
CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / Margay
CC BY-SA 3.0 / Malene Thyssen / Margay cat (Leopardus wiedii)

Маргай на дереве

Маргай
2 из 3

Маргай на дереве

CC BY-SA 3.0 / Malene Thyssen / Margay cat (Leopardus wiedii)
CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / Margay

Длиннохвостая кошка

Маргай
3 из 3

Длиннохвостая кошка

CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / Margay
1 из 3
Маргай
CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / Margay
2 из 3

Маргай на дереве

CC BY-SA 3.0 / Malene Thyssen / Margay cat (Leopardus wiedii)
3 из 3

Длиннохвостая кошка

CC BY-SA 2.0 / Proyecto Asis / Margay
Живут эти звери в лесах Южной и Центральной Америки и тоже находятся под угрозой исчезновения.

Кошка-рыболов

Этот вид еще называют рыбьей кошкой. Несложно угадать, что входит в ежедневное меню хищника. Их когти втягиваются не полностью: это помогает хватать добычу и удерживаться на илистом берегу во время рыбалки. При этом звери ныряют и отлично плавают: рулят хвостом и складывают уши — чтобы не попала вода.
CC BY 3.0 / Matthias / Fishing CatКошка-рыболов
Кошка-рыболов
1 из 2
Кошка-рыболов
CC BY 3.0 / Matthias / Fishing Cat
CC BY-SA 3.0 / Greg Hume / Prionailurus viverrinus at Cincinnati Zoo

Рыбья кошка

Кошка-рыболов
2 из 2

Рыбья кошка

CC BY-SA 3.0 / Greg Hume / Prionailurus viverrinus at Cincinnati Zoo
1 из 2
Кошка-рыболов
CC BY 3.0 / Matthias / Fishing Cat
2 из 2

Рыбья кошка

CC BY-SA 3.0 / Greg Hume / Prionailurus viverrinus at Cincinnati Zoo
Считают, что у них повышенная агрессивность. Например, рассказывают, как один "рыболов" разогнал стаю собак, а второй убил леопарда в зоопарке. При этом весит зверь от семи до 16 килограммов.
© AFP 2021 / Munir Uz ZamanКошка-рыболов в зоопарке в Бангладеш
Кошка-рыболов в зоопарке в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AFP 2021 / Munir Uz Zaman
Кошка-рыболов в зоопарке в Бангладеш
Этот уникальный вид распространен на юге и востоке Индии, в Шри-Ланке, на островах Суматра и Ява (Индонезия). О нем мало что известно: животное редкое. Кошки очень уважают болотные угодья, которые сейчас осушают.

Черноногая кошка

Небольшое пятнистое создание из Африки весом в один-три килограмма и с длиной тела не более 20 сантиметров называют "самой смертоносной кошкой в мире".
CC BY 3.0 / Patrick Ch. Apfeld / Felis nigripes at Zoo Wuppertal, GermanyЧерноногая кошка
Черноногая кошка - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 3.0 / Patrick Ch. Apfeld / Felis nigripes at Zoo Wuppertal, Germany
Черноногая кошка
Из-за ускоренного метаболизма им постоянно нужно подпитываться энергией. За одну ночь черноногая кошка уничтожает от десяти до 14 грызунов. Получается, в среднем она ловит жертву каждые 40-50 минут. Охота в 60 процентах случаев успешна (это, например, в три раза больше, чем у львов). Черноногих кошек, кстати, называют еще и "муравьиными тиграми", хотя пищу они добывают в шесть раз эффективнее амурских гигантов.
Черноногая кошка - РИА Новости, 1920, 05.11.2018
5 ноября 2018, 23:03Туризм
СМИ рассказали о самой смертоносной кошке на Земле

Ржавая кошка

Еще одна малютка, которая борется с черноногой за звание самой крохотной. Вес взрослой особи не превышает полутора килограммов. Она примерно в два раза меньше домашнего родственника.
У нее короткая рыжевато-серая шерсть на большей части тела, на спине и боках — пятнами. На мордочке — черные полоски.
© AFP 2021 / Catherine Gugelmann

Котенок ржавой кошки в Парк-де-Фелин во Франции

Котенок ржавой кошки в Парк-де-Фелин во Франции
1 из 2

Котенок ржавой кошки в Парк-де-Фелин во Франции

© AFP 2021 / Catherine Gugelmann
CC BY-SA 4.0 / Davidvraju / Rusty spotted cat 1 / Cropped imageРжавая кошка
Ржавая кошка
2 из 2
Ржавая кошка
CC BY-SA 4.0 / Davidvraju / Rusty spotted cat 1 / Cropped image
1 из 2

Котенок ржавой кошки в Парк-де-Фелин во Франции

© AFP 2021 / Catherine Gugelmann
2 из 2
Ржавая кошка
CC BY-SA 4.0 / Davidvraju / Rusty spotted cat 1 / Cropped image
Ржавые кошки обитают в Индии и Шри-Ланке и соседствуют с тиграми, но, в отличие от гигантов, не находятся под пристальным наблюдением. Так что о них мало что известно.
В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 02:59Туризм
В Новосибирском зоопарке показали первых котят редких ржаво-рыжих кошек

Барханный кот

Зверь немного больше черноногой и ржавой кошек. У него чуть приплюснутая морда, роскошные бакенбарды и большие уши. Хищник ест все, что поймает, не брезгует и охотой на ядовитых змей.
CC BY-SA 4.0 / Clément Bardot / Sand cat / Cropped imageБарханный кот
Барханный кот
1 из 2
Барханный кот
CC BY-SA 4.0 / Clément Bardot / Sand cat / Cropped image
© AP Photo / Ariel SchalitКотенок барханной кошки в сафари-парке Рамат-Ган, Израиль
Котенок барханной кошки в сафари-парке Рамат-Ган, Израиль
2 из 2
Котенок барханной кошки в сафари-парке Рамат-Ган, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
1 из 2
Барханный кот
CC BY-SA 4.0 / Clément Bardot / Sand cat / Cropped image
2 из 2
Котенок барханной кошки в сафари-парке Рамат-Ган, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
Обитает в центральной части Аравийского полуострова, Южном Марокко, Таджикистане, Туркмении, Казахстане и Узбекистане.

Калимантанская кошка

Настолько редкая, что ее считали вымершей. Но в 2011-м на острове Борнео в малайзийском национальном заповеднике Пулонг-Тау сделали новые фотографии этого одного из наименее изученных видов кошачьих.
CC BY-SA 3.0 / Jim Sanderson / A captive bay cat in Sarawak, 2005Калимантанская кошка
Калимантанская кошка - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Jim Sanderson / A captive bay cat in Sarawak, 2005
Калимантанская кошка
Ранее, в 2003-м, снимки камеры-ловушки в другом заповеднике также показывали, что калимантанская кошка по-прежнему бродит по Борнео.
Зверь чаще красновато-рыжего цвета, реже окрашен в серые тона. Он невелик — примерно с крупных домашних кошек (длина тела 53-67 сантиметров), но с более длинным хвостом (32-39 сантиметров). Эти островитяне ведут очень скрытный образ жизни.
И они прекрасны — впрочем, как любая кошка. И та, что обитает где-то за океаном и удивляет ученых. И та, чье мурлыканье совсем рядом. И самый быстрый из всех млекопитающих — гепард. И рысь, которая за 60 метров услышит, как заяц грызет веточку. Главное, чтобы их не истребляли и они не исчезли с нашей планеты.
Кошка в музей-заповеднике Кижи - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
1 марта 2020, 08:00Туризм
Кто сказал "мяу"? Самые интересные туристические места с котами
 
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