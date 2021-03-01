https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

День кошек: самые редкие виды в России и мире

День кошек: самые редкие виды в России и мире

Начало календарной весны в России — это еще и День кошек. Неофициальный праздник отмечают по всему миру, но в разные даты. И неудивительно, одной не хватит:... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:00

2021-03-01T08:00

2021-03-01T11:43

котики

дикие животные

животные

россия

горный алтай

центральная америка

фгбу "земля леопарда"

амурские тигры

тигры

леопарды

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Начало календарной весны в России — это еще и День кошек. Неофициальный праздник отмечают по всему миру, но в разные даты. И неудивительно, одной не хватит: ведь на Земле около 600 миллионов только домашних кошачьих, а диких — примерно 40 видов. Есть весом и в килограмм, и в 300. Правда, многие на грани исчезновения. О самых редких кошках России и мира, а также о том, где они обитают, — в материале РИА Новости.Дальневосточный леопард"Это самая редкая в мире крупная кошка, и она никогда не нападала на человека, — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью заповедника "Земля леопарда" Иван Раков. — Исторически дальневосточные леопарды жили на юге Приморского края России, северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. Но сегодня обитают только на юго-западе Приморья и в приграничных с нашей страной районах КНР".Он уточняет, что еще в начале XX века в лесах их были сотни. Но грациозные хищники оказались конкурентами для охотников, добычей для браконьеров, вредителями для оленеводов. И к началу нового тысячелетия осталось всего 35 особей.Выжили самые скрытные животные, которые вели практически "призрачное" существование.Под охраной популяция этих редчайших зверей выросла в три раза, сейчас их около ста особей.У каждого леопарда свой характер, собственная история. Например, самка по имени Алекса — и с прозвищем Выжившая — как-то отправилась в поход на российско-китайскую границу. И попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться. На кадрах из фотоловушки специалисты увидели травмы, несовместимые с жизнью. Но Алекса не сдалась и уже через пару лет появилась на снимках с котятами.Охотск — один из старейших леопардов, ему около десяти лет. "Этот бодрый самец всегда блестяще выглядит и регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — рассказывают сотрудники.Амурский тигрСамый крупный подвид тигра на планете: его вес иногда достигает 300 килограммов. Основной ареал обитания — Дальний Восток России. По последним данным, на территориях "Земли леопарда" живут 31 взрослая особь и десять котят. А всего в нашей стране — около 580 полосатых гигантов.В мире популяцию этих животных почти восстановили, но все равно они под угрозой исчезновения. А в Китае, например, за истребление амурского тигра грозит смертная казнь.Охотится хищник много, иначе никак: специалисты говорят, что лишь каждая десятая попытка заканчивается успехом. Нападает он в основном на копытных, но и рыба, и птицы, и даже мыши с лягушками входят в рацион.Котята учатся добывать пищу с раннего детства. "Во время игр определяют, кто из них главный, тренируют навыки борьбы, — поясняют эксперты заповедника. — Прыжок, бросок, укус, рык — в тигриных яслях все приемы годятся".Тигры быстро поправляются, но это хорошо. "Слой подкожного сала у них порой достигает пяти сантиметров, — рассказывает сотрудник заповедника. — Благодаря этому они могут легко голодать больше недели, а зимой — совершать длительные переходы на новые территории".Еще они очень фотогеничны. Снимок "Объятия" Сергея Горшкова, на котором тигрица прижимается к дереву, снят в национальном парке "Земля леопарда". Он завоевал Гран-при престижного конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of The Year 2020.Снежный барсИрбисы — звери горные, обычно обитают на высоте более двух тысяч метров. И только в Западном Саяне (Россия) живут пониже — от 540 до 1200 метров. Сколько снежных барсов в мире, сказать сложно, но не более 3400 особей.Длина тела зверя — 120-125 сантиметров. Плюс хвост — еще примерно метр.Хищник под угрозой исчезновения и внесен в Красные книги всех рангов.Охотиться снежные барсы предпочитают за копытными. Особенно любят сибирских горных козлов, даже местообитания ирбиса привязаны к ареалам этих животных. "Едят и маралов, и кабаргу, и других лесных обитателей, включая мышевидных и птиц, — рассказывает представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова. — Подкарауливают жертву и нападают всегда сверху, прыжками до пяти-шести метров. А в случае неудачи упущенную добычу не преследуют".Ирбисы не прочь отведать и вегетарианскую пищу — например, закусить листьями рододендрона Ледебура.МанулНевероятно пушистый зверь — современник саблезубого тигра. Размером он с домашнюю кошку, но кажется больше, толще — из-за шерсти. По некоторым данным, у него на спине на квадратном сантиметре растет до девяти тысяч волосков, а длина их достигает семи сантиметров.Еще одна отличительная черта манула — выдающиеся бакенбарды. Правда, из-за них кот получил обидное имя Otocolobus manul: первая часть переводится с латинского как "уродливое ухо".А вот слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". При этом его считают самым медлительным и неповоротливым среди собратьев. Зато он умеет прекрасно сидеть в засаде, за счет чего — отличный охотник. Свиреп, безжалостен и практически не поддается приручению. Питается пищухами и грызунами, а также мелкими птицами, гнездящимися или кормящимися на земле. Из нор добычу достает лапами. За последние годы этого хищника в открытых степях практически истребили. В России живет в Сибири, Красноярском крае, Забайкалье, Туве и на Алтае, но встречается крайне редко. МаргайВторое название этой кошки — длиннохвостая. Правда, с ирбисом ей не сравниться: хвост — всего лишь с половину тела (примерно 40 сантиметров). Зато маргаи лазают по деревьям головой вниз и висят на ветках, держась задними лапами.Живут эти звери в лесах Южной и Центральной Америки и тоже находятся под угрозой исчезновения.Кошка-рыболовЭтот вид еще называют рыбьей кошкой. Несложно угадать, что входит в ежедневное меню хищника. Их когти втягиваются не полностью: это помогает хватать добычу и удерживаться на илистом берегу во время рыбалки. При этом звери ныряют и отлично плавают: рулят хвостом и складывают уши — чтобы не попала вода. Считают, что у них повышенная агрессивность. Например, рассказывают, как один "рыболов" разогнал стаю собак, а второй убил леопарда в зоопарке. При этом весит зверь от семи до 16 килограммов.Этот уникальный вид распространен на юге и востоке Индии, в Шри-Ланке, на островах Суматра и Ява (Индонезия). О нем мало что известно: животное редкое. Кошки очень уважают болотные угодья, которые сейчас осушают.Черноногая кошкаНебольшое пятнистое создание из Африки весом в один-три килограмма и с длиной тела не более 20 сантиметров называют "самой смертоносной кошкой в мире".Из-за ускоренного метаболизма им постоянно нужно подпитываться энергией. За одну ночь черноногая кошка уничтожает от десяти до 14 грызунов. Получается, в среднем она ловит жертву каждые 40-50 минут. Охота в 60 процентах случаев успешна (это, например, в три раза больше, чем у львов). Черноногих кошек, кстати, называют еще и "муравьиными тиграми", хотя пищу они добывают в шесть раз эффективнее амурских гигантов.Ржавая кошка Еще одна малютка, которая борется с черноногой за звание самой крохотной. Вес взрослой особи не превышает полутора килограммов. Она примерно в два раза меньше домашнего родственника.У нее короткая рыжевато-серая шерсть на большей части тела, на спине и боках — пятнами. На мордочке — черные полоски.Ржавые кошки обитают в Индии и Шри-Ланке и соседствуют с тиграми, но, в отличие от гигантов, не находятся под пристальным наблюдением. Так что о них мало что известно.Барханный котЗверь немного больше черноногой и ржавой кошек. У него чуть приплюснутая морда, роскошные бакенбарды и большие уши. Хищник ест все, что поймает, не брезгует и охотой на ядовитых змей.Обитает в центральной части Аравийского полуострова, Южном Марокко, Таджикистане, Туркмении, Казахстане и Узбекистане.Калимантанская кошкаНастолько редкая, что ее считали вымершей. Но в 2011-м на острове Борнео в малайзийском национальном заповеднике Пулонг-Тау сделали новые фотографии этого одного из наименее изученных видов кошачьих.Ранее, в 2003-м, снимки камеры-ловушки в другом заповеднике также показывали, что калимантанская кошка по-прежнему бродит по Борнео.Зверь чаще красновато-рыжего цвета, реже окрашен в серые тона. Он невелик — примерно с крупных домашних кошек (длина тела 53-67 сантиметров), но с более длинным хвостом (32-39 сантиметров). Эти островитяне ведут очень скрытный образ жизни.И они прекрасны — впрочем, как любая кошка. И та, что обитает где-то за океаном и удивляет ученых. И та, чье мурлыканье совсем рядом. И самый быстрый из всех млекопитающих — гепард. И рысь, которая за 60 метров услышит, как заяц грызет веточку. Главное, чтобы их не истребляли и они не исчезли с нашей планеты.

https://ria.ru/20201011/leopard-1579028155.html

https://ria.ru/20200424/1570467505.html

https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html

https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html

https://ria.ru/20181105/1532030620.html

https://ria.ru/20200815/1575813525.html

https://ria.ru/20200301/1565353077.html

россия

горный алтай

центральная америка

корейский полуостров

восточный калимантан

западный калимантан

ява (остров)

суматра

туркмения

красноярский край

южная америка

узбекистан

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китай

марокко

малайзия

таджикистан

забайкальский край

шри-ланка

индия

приморский край

бруней

казахстан

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Котята снежного барса на видео, сделанном фотоловушкой Котята снежного барса на видео, сделанном фотоловушкой иллюстрация для материала ко дню кошек 2021-03-01T08:00 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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