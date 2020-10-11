https://ria.ru/20201011/leopard-1579028155.html

В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в соцсети снимки одного из старейших животных и объяснили, как различать этих больших кошек. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T02:12

2020-10-11T02:12

2020-10-11T02:12

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Сотрудники национального парка "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGE8JaEhZsU/" target="_blank">опубликовали</a> в соцсети снимки одного из старейших животных и объяснили, как различать этих больших кошек. Эксперты уточняют, что Охотск — один из старейших дальневосточных леопардов нацпарка, ему уже около десяти лет. Но, по словам сотрудников, возраст тут абсолютно не имеет значения. "Этот бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — поясняют они.В комментарии пользователи поинтересовались, как отличить Охотска от его собратьев. "По пятнам! Рисунок на шкуре уникален у каждого, как отпечатки пальцев у человека", — ответили эксперты.

https://ria.ru/20200704/1573839403.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край