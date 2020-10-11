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В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в соцсети снимки одного из старейших животных и объяснили, как различать этих больших кошек. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T02:12
2020-10-11T02:12
туризм
туризм
туристы
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Сотрудники национального парка "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGE8JaEhZsU/" target="_blank">опубликовали</a> в соцсети снимки одного из старейших животных и объяснили, как различать этих больших кошек. Эксперты уточняют, что Охотск — один из старейших дальневосточных леопардов нацпарка, ему уже около десяти лет. Но, по словам сотрудников, возраст тут абсолютно не имеет значения. "Этот бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — поясняют они.В комментарии пользователи поинтересовались, как отличить Охотска от его собратьев. "По пятнам! Рисунок на шкуре уникален у каждого, как отпечатки пальцев у человека", — ответили эксперты.
https://ria.ru/20200704/1573839403.html
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туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"

02:12 11.10.2020
 
© Фото : @instagram/amurleo_landОдин из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : @instagram/amurleo_land
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали в соцсети снимки одного из старейших животных и объяснили, как различать этих больших кошек.
"Знакомьтесь — дальневосточный леопард Охотск! – прокомментировали они фото. — Уверенный в себе, неотразимый, великолепный! Если бы среди леопардов были кинозв̈езды, этот красавец точно был бы на всех таеежных киноафишах".
Эксперты уточняют, что Охотск — один из старейших дальневосточных леопардов нацпарка, ему уже около десяти лет.
Но, по словам сотрудников, возраст тут абсолютно не имеет значения. "Этот бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению", — поясняют они.
В комментарии пользователи поинтересовались, как отличить Охотска от его собратьев. "По пятнам! Рисунок на шкуре уникален у каждого, как отпечатки пальцев у человека", — ответили эксперты.
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