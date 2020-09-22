https://ria.ru/20200922/leopardy-1577609782.html

На "Земле леопарда" показали чудесное спасение хищника от браконьеров

Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" в соцсетях поделились фотографией хищника, которому удалось спастись из браконьерской ловушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:01

2020-09-22T22:01

2020-09-22T22:01

туризм

туризм

фгбу "земля леопарда"

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приморский край

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" в соцсетях поделились фотографией хищника, которому удалось спастись из браконьерской ловушки, <a href="https://www.instagram.com/p/CFbnL26hh3U/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заказника."У этой самки дальневосточной большой кошки очень непростая судьба. В СМИ ее называли "Выжившая", — рассказали специалисты. Некоторое время Алекса отправилась в поход за русско-китайскую границу. Там она попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться. Леопард сумел спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки сотрудники заказника увидели, что на его бедре зияет большая рана, с которой животное вряд ли выживет в дикой природе.Однако вскоре произошло невероятное: служащие нацпарка увидели на снимках живую и здоровую Алексу. А через два года произошло новое чудо: на кадрах с фотоловушки самка вела за собой двух маленьких котят, которые, как и их мама со шрамом, выглядели абсолютно здоровыми. Сейчас у этого семейства все хорошо.

https://ria.ru/20200905/zapovednik-1576778828.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, фгбу "земля леопарда", новости - туризм, приморский край