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На "Земле леопарда" показали чудесное спасение хищника от браконьеров
Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" в соцсетях поделились фотографией хищника, которому удалось спастись из браконьерской ловушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T22:01
2020-09-22T22:01
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" в соцсетях поделились фотографией хищника, которому удалось спастись из браконьерской ловушки, <a href="https://www.instagram.com/p/CFbnL26hh3U/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заказника."У этой самки дальневосточной большой кошки очень непростая судьба. В СМИ ее называли "Выжившая", — рассказали специалисты. Некоторое время Алекса отправилась в поход за русско-китайскую границу. Там она попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться. Леопард сумел спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки сотрудники заказника увидели, что на его бедре зияет большая рана, с которой животное вряд ли выживет в дикой природе.Однако вскоре произошло невероятное: служащие нацпарка увидели на снимках живую и здоровую Алексу. А через два года произошло новое чудо: на кадрах с фотоловушки самка вела за собой двух маленьких котят, которые, как и их мама со шрамом, выглядели абсолютно здоровыми. Сейчас у этого семейства все хорошо.
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туризм, фгбу "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

На "Земле леопарда" показали чудесное спасение хищника от браконьеров

22:01 22.09.2020
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© Фото : страница Нацпарка "Земля леопарда" в InstagramДальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : страница Нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" в соцсетях поделились фотографией хищника, которому удалось спастись из браконьерской ловушки, сообщает пресс-служба заказника.
"У этой самки дальневосточной большой кошки очень непростая судьба. В СМИ ее называли "Выжившая", — рассказали специалисты.
Некоторое время Алекса отправилась в поход за русско-китайскую границу. Там она попала в браконьерскую петлю, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться.
Леопард сумел спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки сотрудники заказника увидели, что на его бедре зияет большая рана, с которой животное вряд ли выживет в дикой природе.
Однако вскоре произошло невероятное: служащие нацпарка увидели на снимках живую и здоровую Алексу. А через два года произошло новое чудо: на кадрах с фотоловушки самка вела за собой двух маленьких котят, которые, как и их мама со шрамом, выглядели абсолютно здоровыми. Сейчас у этого семейства все хорошо.
Желтогрудая куница (харза) - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 02:36Туризм
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