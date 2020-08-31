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https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html
В Индии в заповеднике заметили самую маленькую дикую кошку в мире
Редкая ржавая или пятнисто-рыжая кошка была замечена в Бандипурском тигровом заповеднике в Индии, сообщает Star of Mysore. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:28
2020-08-31T00:28
дикие животные
кошки
непал
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индия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Редкая ржавая или пятнисто-рыжая кошка была замечена в Бандипурском тигровом заповеднике в Индии, <a href="https://starofmysore.com/rare-animal-spotted-at-bandipur-tiger-reserve/" target="_blank">сообщает</a> Star of Mysore. Животные делят свою среду обитания с тиграми, но, в отличие от них не находятся под пристальным наблюдением. Так что о ржавых кошках мало что известно.Этот вид был зарегистрирован в Индии и Шри-Ланке, а в последнее время его представителей замечали и в Непале. Многие эксперты описывают его как самый маленький вид кошек в дикой природе, хотя некоторые говорят, что африканская черноногая кошка тоже подходит для этого статуса. Ржавая кошка имеет короткую рыжевато-серую шерсть на большей части тела с пятнами на спине и боках. На мордочке есть черные полоски. Она примерно в два раза меньше своего домашнего родственника. С 2016 года глобальная популяция этих хищников занесена в Красную книгу как "находящаяся под угрозой исчезновения".
https://ria.ru/20200815/1575813525.html
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дикие животные, кошки, непал, шри-ланка, туризм, туристы, новости - туризм, индия

В Индии в заповеднике заметили самую маленькую дикую кошку в мире

00:28 31.08.2020
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CC BY-SA 4.0 / Davidvraju / Rusty spotted cat 1 / Cropped imageРжавая кошка
Ржавая кошка
CC BY-SA 4.0 / Davidvraju / Rusty spotted cat 1 / Cropped image
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Редкая ржавая или пятнисто-рыжая кошка была замечена в Бандипурском тигровом заповеднике в Индии, сообщает Star of Mysore.
Животные делят свою среду обитания с тиграми, но, в отличие от них не находятся под пристальным наблюдением. Так что о ржавых кошках мало что известно.
Этот вид был зарегистрирован в Индии и Шри-Ланке, а в последнее время его представителей замечали и в Непале.
Многие эксперты описывают его как самый маленький вид кошек в дикой природе, хотя некоторые говорят, что африканская черноногая кошка тоже подходит для этого статуса.
Ржавая кошка имеет короткую рыжевато-серую шерсть на большей части тела с пятнами на спине и боках. На мордочке есть черные полоски. Она примерно в два раза меньше своего домашнего родственника.
С 2016 года глобальная популяция этих хищников занесена в Красную книгу как "находящаяся под угрозой исчезновения".
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