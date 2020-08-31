https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html

В Индии в заповеднике заметили самую маленькую дикую кошку в мире

Редкая ржавая или пятнисто-рыжая кошка была замечена в Бандипурском тигровом заповеднике в Индии, сообщает Star of Mysore. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:28

2020-08-31T00:28

2020-08-31T00:28

дикие животные

кошки

непал

шри-ланка

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576444949_0:224:3072:1952_1400x0_80_0_0_f2c327cdd2e67bcefbc8808fa6501891.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Редкая ржавая или пятнисто-рыжая кошка была замечена в Бандипурском тигровом заповеднике в Индии, <a href="https://starofmysore.com/rare-animal-spotted-at-bandipur-tiger-reserve/" target="_blank">сообщает</a> Star of Mysore. Животные делят свою среду обитания с тиграми, но, в отличие от них не находятся под пристальным наблюдением. Так что о ржавых кошках мало что известно.Этот вид был зарегистрирован в Индии и Шри-Ланке, а в последнее время его представителей замечали и в Непале. Многие эксперты описывают его как самый маленький вид кошек в дикой природе, хотя некоторые говорят, что африканская черноногая кошка тоже подходит для этого статуса. Ржавая кошка имеет короткую рыжевато-серую шерсть на большей части тела с пятнами на спине и боках. На мордочке есть черные полоски. Она примерно в два раза меньше своего домашнего родственника. С 2016 года глобальная популяция этих хищников занесена в Красную книгу как "находящаяся под угрозой исчезновения".

https://ria.ru/20200815/1575813525.html

непал

шри-ланка

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, кошки, непал, шри-ланка, туризм, туристы, новости - туризм, индия