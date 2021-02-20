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Крупные пожары в учреждениях культуры России в 2011-2021 годах

Крупные пожары в учреждениях культуры России в 2011-2021 годах

20 февраля в Томске на кровле здания Театра юного зрителя вспыхнул пожар. Площадь горения составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара заняты 19... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:03

2021-02-20T11:03

2021-02-20T11:06

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происшествия

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202120 февраля в Томске на кровле здания Театра юного зрителя вспыхнул пожар. Площадь горения составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара заняты 19 единиц техники и около 70 человек. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, пострадавших нет. 2020В ночь на 29 июля в городе Вязники Владимирской области возник пожар в здании бывшего кинотеатра. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. 30 июня вечером в Гусь-Хрустальном во Владимирской области в здании Дома культуры произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. 1 июля в 3:00 мск открытое горение было ликвидировано. Во время разбора конструкций получил ожоги сотрудник пожарной службы. 29 июня в здании Владимирского академического театра произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пострадал один человек, который был госпитализирован. Причиной пожара стало короткое замыкание при замене электрооборудования. 25 июня в Нижнем Новгороде в Литературном музее Горького возник пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из здания был эвакуирован один человек, пострадавших не было. 20199 июля в музыкальном театре Ростова-на-Дону, находившемся на ремонте, загорелась кровля. По данным МЧС, площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пострадавших не было. Причиной пожара были названы нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ.201626 декабря в Астрахани произошел пожар в кинотеатре "Октябрь", который находился на реконструкции. Огонь охватил второй и третий этажи, частично обрушились стеклянные перекрытия зимнего сада кинотеатра. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем более пяти часов вели 135 пожарных. Перед началом реконструкции большинство животных и птиц было вывезено из здания. Крокодил, оставшийся в здании, во время пожара остался жив. 201529 августа возник пожар в Центральном доме культуры Донецка Ростовской области. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. Вечером пожар был полностью потушен. 20133 ноября днем в Москве произошел крупный пожар в здании театра "Школа современной пьесы". Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 300 человек, пострадавших, не было. Причиной пожара была названа неисправность электрооборудования. 20122 октября пожар охватил здание Театра юного зрителя в Саратове. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь обрушил кровлю театра в зрительный зал. Пожарные эвакуировали из здания ТЮЗа 450 человек. Никто не пострадал. 28 февраля в центре Санкт-Петербурга возник пожар во дворце Белосельских-Белозерских. В результате пострадали административные помещения на площади 400 квадратных метров. При этом исторические интерьеры дворца огонь не затронул.2011В ночь на 29 октября на северо-западе Москвы произошел крупный пожар в Доме культуры "Октябрь". В здании произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров. На момент загорания в здании никого не было, кроме охранника, который самостоятельно покинул помещение. Борьбу с огнем вели 25 пожарно-спасательных расчетов. 20 января в Красноярске загорелась кровля одного из зданий, принадлежащих драматическому театру имени Пушкина. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 38 единиц спецтехники и 137 пожарных. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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