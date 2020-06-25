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Пожар в нижегородском Литературном музее Горького локализовали
Пожар в Нижнем Новгороде локализован на 500 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:49
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
максим горький
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), максим горький, происшествия

Пожар в нижегородском Литературном музее Горького локализовали

19:49 25.06.2020
509
© Фото : МЧС РоссииПожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в Нижнем Новгороде локализован на 500 квадратных метрах, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 150 квадратных метров, который возник в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде.
Отмечается, что из здания эвакуировали одного человека, информации и погибших и пострадавших нет. Сейчас эвакуируют материальные ценности.
" В 19.26 (мск) 25.06.2020 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Максим ГорькийПроисшествия
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