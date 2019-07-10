МЧС назвало предварительную причину пожара в театре в Ростове-на-Доне

ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Причиной пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону могли быть нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что во вторник в музыкальном театре Ростова-на-Дону, находящегося на ремонте, горела кровля. По данным МЧС, площадь пожара составляла 350 квадратных метров, пострадавших нет.
"Предварительная причина (пожара – ред.) - несоблюдение правил безопасности при проведении огневых, в том числе сварочных работ", - сообщили РИА Новости в ведомстве.