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РИА Новости

МЧС назвало предварительную причину пожара в театре в Ростове-на-Доне

Вчера, 14:19
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019
Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019
© Фото : МЧС России
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Причиной пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону могли быть нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что во вторник в музыкальном театре Ростова-на-Дону, находящегося на ремонте, горела кровля. По данным МЧС, площадь пожара составляла 350 квадратных метров, пострадавших нет.
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"Предварительная причина (пожара – ред.) - несоблюдение правил безопасности при проведении огневых, в том числе сварочных работ", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Ростов-на-ДонуПроисшествия
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