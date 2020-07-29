https://ria.ru/20200729/1575075684.html
В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
Открытое горение здания бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области ликвидировано, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:53
2020-07-29T00:53
владимирская область
вязники
происшествия
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владимирская область
вязники
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, вязники, происшествия