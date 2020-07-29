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В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
Открытое горение здания бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области ликвидировано, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:53
владимирская область
вязники
происшествия
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владимирская область
вязники
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимирская область, вязники, происшествия

В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение

00:53 29.07.2020
489
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Открытое горение здания бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области ликвидировано, сообщили в МЧС России.
Сообщение о пожаре на Советской улице, 50 города Вязники поступило вечером во вторник.
"В 23.35 (вторника) локализация на площади 1200 квадратных метров. В 0.25 ликвидация открытого горения", - отметили в МЧС.
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