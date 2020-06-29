Во Владимире один человек пострадал при пожаре в драматическом театре

Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, затем она увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Возгорание удалось локализовать в 16.50 мск.