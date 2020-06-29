https://ria.ru/20200629/1573642027.html
Во Владимире один человек пострадал при пожаре в драматическом театре
Один человек пострадал в результате пожара на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:31
2020-06-29T17:31
владимир
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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владимир, происшествия
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости.
Один человек пострадал в результате пожара на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире
, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, затем она увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Возгорание удалось локализовать в 16.50 мск.
"Пострадавший - мужчина, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
По его словам, открытое горение пока не ликвидировано.
На месте пожара работают 37 человек личного состава ГУМЧС и 13 единиц техники.