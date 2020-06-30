https://ria.ru/20200630/1573711270.html
Площадь пожара в Гусь-Хрустальном увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании Дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:45
2020-06-30T22:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
происшествия
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гусь-хрустальный
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, происшествия