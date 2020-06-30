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Площадь пожара в Гусь-Хрустальном увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании Дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, происшествия

Площадь пожара в Гусь-Хрустальном увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"

22:45 30.06.2020 (обновлено: 22:53 30.06.2020)
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© МЧС РоссииПожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
© МЧС России
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании Дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров.
"По уточнённым данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 36 человек личного состава 14 единиц техники.
© МЧС РоссииПожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
© МЧС России
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйПроисшествия
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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