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В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры
Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T01:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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гусь-хрустальный
владимирская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
2020-06-30T22:22
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия
В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2020-06-30T22:22
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В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры

22:22 30.06.2020 (обновлено: 01:49 01.07.2020)
1209
© МЧС РоссииПожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
© МЧС России
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 21.16 поступило сообщение о загорании в здании Дома культуры города Гусь-Хрустального. Происходит горение кровли на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению пожара привлечены 22 человека и 10 единиц техники. Группировка сил и средств наращивается.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
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