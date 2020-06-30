https://ria.ru/20200630/1573710692.html
В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры
Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:22
2020-07-01T01:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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гусь-хрустальный
владимирская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
2020-06-30T22:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия