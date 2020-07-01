В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании здания ДК

"Там до сих пор происходит проливка и разбор конструкций, периодически происходит обрушение сгоревших конструкций, и при обрушении конструкций подвала произошло повторное возгорание. При тушении этого возгорания, к сожалению, пострадал пожарный", - сказала собеседница агентства.