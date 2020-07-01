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В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании здания ДК
Пожарный получил ожоги при возникновении повторного возгорания во время разбора конструкций сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
происшествия
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гусь-хрустальный
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
2020-07-01T19:47
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60
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, происшествия
В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании здания ДК
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пожарный получил ожоги при возникновении повторного возгорания во время разбора конструкций сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону в среду.
2020-07-01T19:47
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В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании здания ДК

19:47 01.07.2020
416
© МЧС РоссииПожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
© МЧС России
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пожарный получил ожоги при возникновении повторного возгорания во время разбора конструкций сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону в среду.
"Там до сих пор происходит проливка и разбор конструкций, периодически происходит обрушение сгоревших конструкций, и при обрушении конструкций подвала произошло повторное возгорание. При тушении этого возгорания, к сожалению, пострадал пожарный", - сказала собеседница агентства.
Пострадавший – мужчина 1981 года рождения, он госпитализирован с ожогами первой и второй степени, отметила представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что пожар в здании ДК произошел вечером во вторник. Огонь был локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 3.00 мск.
200421
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйПроисшествия
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