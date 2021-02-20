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В центре Томска загорелся Театр юного зрителя
В центре Томска загорелся Театр юного зрителя
Пожар вспыхнул на чердаке здания Театра юного зрителя (ТЮЗ) в центре Томска, эвакуировались 25 человек, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:13
2021-02-20T08:13
2021-02-20T09:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Пожар вспыхнул на чердаке здания Театра юного зрителя (ТЮЗ) в центре Томска, эвакуировались 25 человек, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области."В 11.01 (07.01 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на переулке Нахановича. С чердака здания идет дым", - сообщили в главке.По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек."Горит кровля здания, предварительная площадь горения - 1500 квадратных метров", - сообщили в главке МЧС.От МЧС России на месте работают 19 единиц техники и около 70 человек."Горит кровля, площадь пожара уточняется", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20210202/shkola-1595641113.html
томск
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Кровля Театра юного зрителя горит в Томске. Кадры МЧС
Кровля Театра юного зрителя горит в Томске на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Видео ГУМЧС по области.
2021-02-20T08:13
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, происшествия