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Загадка саморазрушения Британии: после ЕС на очереди — отношения с Китаем
Загадка саморазрушения Британии: после ЕС на очереди — отношения с Китаем
Великобритания возмутилась запретом вещания телеканала BBC World News в Китае. Глава МИД страны Доминик Рааб назвал данное решение "неприемлемым ограничением... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:00
2021-02-13T08:15
sunday times
huawei technologies
лондон
китай
авторы
мнение - авторы
в мире
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Великобритания возмутилась запретом вещания телеканала BBC World News в Китае. Глава МИД страны Доминик Рааб назвал данное решение "неприемлемым ограничением свободы слова".Последнее заявление выглядит особенно очаровательным в свете отзыва за неделю до этого британским медиарегулятором лицензии на вещание у китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN (China Global Television Network). Ofcom объяснил свое решение тем, что он "пришел к выводу" о несоответствии владельца лицензии предъявляемым законом требованиям.Согласно правилам, владельцы лицензий должны среди прочего осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами и при этом не контролироваться какими бы то ни было политическими структурами. По заявлению Ofcom, он провел расследование, которое показало, что владелец лицензии (частная компания Star China Media Limited) "полностью контролируется Коммунистической партией Китая".Доказательства, разумеется, представлены не были, но, очевидно, достаточным является факт принципиального расхождения редакционной политики CGTN с навязываемым западным мейнстримом идеологическим и политическим видением, а уж в чем конкретно это проявляется — в "неправильном" освещении китайцами протестов в Гонконге или положения в Синьцзяне — дело третье.Нынешний медиаскандал между Лондоном и Пекином далеко не первый. По сведениям СМИ, за прошлый год из королевства были высланы трое китайских журналистов, которые, по мнению британских спецслужб, на самом деле были шпионами, сотрудниками Министерства госбезопасности Китая.А еще весь 2020-й давала о себе знать удивительная история с рождественской открыткой из шанхайской тюрьмы "Цинпу". Ее героем стал Питер Хамфри, журналист, частный детектив и бизнесмен, много лет проработавший в Китае и в первой половине 2010-х осужденный там за незаконное получение личных данных граждан КНР (что произошло в рамках расследования по заказу корпорации GlaxoSmithKline). После освобождения из тюрьмы (той самой "Цинпу") и возвращения на родину Хамфри стал гневным обличителем китайских властей и их бесчеловечного режима.А дальше все было как в плохом кино. В декабре 2019 года маленькая девочка купила в лондонском супермаркете Tesco поздравительную открытку, в которой обнаружила душераздирающее послание: "Мы — иностранные заключенные шанхайской тюрьмы "Цинпу". Нас принуждают работать. Помогите, пожалуйста, свяжитесь с Питером Хамфри". Ее отец проникся призывом о помощи, выяснил, о ком речь, и нашел способ связаться с адресатом. Спустя еще несколько дней — прямо под Рождество — в The Sunday Times вышла статья Хамфри, в которой он живописал кошмары тюремного рабства и принудительного труда в Китае.Никаких документальных подтверждений или хотя бы малейшей конкретики во всей этой истории представлено не было, да оно и понятно — в рождественских сказках они не предполагаются. Но, конечно, это ничуть не помешало СМИ и властям Великобритании моментально и очень громко подхватить тему вопиющих нарушений прав заключенных в Китае.Зато прилетело все тому же CGTN, посмевшему пустить в эфир видеозаписи, на которых Питер Хамфри признается во вменяемых ему преступлениях и приносит извинения за свои действия. Это стало одним из поводов, которые в итоге привели телеканал к лишению лицензии.Впрочем, катастрофическое ухудшение китайско-британских отношений последнего года коснулось далеко не только медиасферы. Летом Лондон резвее и жестче всех на Западе бросился в борьбу с компанией Huawei. На днях вскрылась еще одна "технологическая" угроза, исходящая от Пекина: почти 200 ученых королевства оказались под следствием за неумышленную передачу тому секретных военных технологий.А есть еще Гонконг, по которому стороны схлестнулись не на шутку. Не ограничиваясь привычной угрожающе-осуждающей риторикой из-за китайских действий по наведению порядка, британские власти облегчают въезд жителям специального административного района в Соединенное Королевство и будут предоставлять им гражданство по упрощенной процедуре.В ответ Китай с 31 января перестал признавать в качестве удостоверений личности и проездных документов паспорта BNO (британского гражданина за границей), которые выдавались гонконгцам до 1997 года.Остро стоит и уйгурский вопрос, по которому британцы также не ограничиваются выражением глубокой озабоченности. Лондоном уже приняты меры, пока, правда, в отношении только собственных компаний, которые будут оштрафованы, если их уличат в использовании "рабского труда" уйгуров.Тонкость в том, что Синьцзян-Уйгурский автономный район — один из самых быстроразвивающихся в Китае, а значит, привлекателен для инвестиций. Соответственно, санкции являются попыткой подорвать усилия Пекина по развитию исторически крайне бедного и слаборазвитого региона.Нетрудно заметить, что именно Великобритания раз за разом выступает инициатором конфронтации в отношениях с Китаем — по всем возможным направлениям сразу.Это тем более интересно, что еще совсем недавно ситуация была прямо противоположной. Две страны последовательно выстраивали стратегический альянс с колоссальными взаимными вложениями и грандиозными планами партнерства. Масштабы сотрудничества были таковы, что совсем не случайно тогда на высшем уровне был провозглашен "золотой век" в отношениях двух стран. А эксперты хором утверждали, что именно китайско-британский союз определит судьбу и лицо планеты на ближайшие десятилетия.Альянс не продержался и пяти лет.Причем ни одна другая страна Запада при всех усилившихся трениях с Пекином не разрушает налаженное взаимодействие с ним, да еще с таким яростным энтузиазмом, как это делают сейчас англичане. Более того, перед самым Новым годом ЕС, проигнорировав недовольство из-за океана, успел договориться с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению.Версий, объясняющих странную саморазрушительную политику Соединенного Королевства, немало. Одни настаивают, что Лондон вынужден беспрекословно подчиняться поступающим из Вашингтона распоряжениям. Другие полагают, что планы британцев, рассчитывавших по колониальной привычке эксплуатировать китайцев в свою пользу, не сработали. Наоборот, Пекин извлекал больше бонусов из двустороннего сотрудничества — вот власти острова и разносят теперь вдребезги не оправдавшиеся надежды. Третьи выстраивают сложносочиненные концепции, согласно которым гениальные стратеги в закрытых лондонских клубах разыгрывают очередную хитроумную геополитическую партию, замысел которой вскроется позже и принесет грандиозный выигрыш их стране.Правда, после поразительно проигрышного по условиям Brexit, после всех громких скандалов в парламенте и бездарных решений Даунинг-стрит в любую продуманность действий британских властей хотя бы на два шага вперед уже просто не верится. В реальности наблюдается только непрофессионализм политиков, сиюминутность их мотивов и искренняя вера в собственную исключительность и превосходство.Это неуклонно подводит к мысли, что британская политика последних лет, выглядящая нагромождением глупостей, ею на самом деле и является.
https://ria.ru/20210204/velikobritaniya-1596033139.html
https://ria.ru/20210205/shpionazh-1596106257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/gonkong-1595577977.html
https://ria.ru/20191211/1562275476.html
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Ирина Алкснис
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sunday times, huawei technologies, лондон, китай, авторы, мнение - авторы, в мире

Загадка саморазрушения Британии: после ЕС на очереди — отношения с Китаем

08:00 13.02.2021 (обновлено: 08:15 13.02.2021)
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛюди в китайском квартале в Лондоне
Люди в китайском квартале в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Великобритания возмутилась запретом вещания телеканала BBC World News в Китае. Глава МИД страны Доминик Рааб назвал данное решение "неприемлемым ограничением свободы слова".
Последнее заявление выглядит особенно очаровательным в свете отзыва за неделю до этого британским медиарегулятором лицензии на вещание у китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN (China Global Television Network). Ofcom объяснил свое решение тем, что он "пришел к выводу" о несоответствии владельца лицензии предъявляемым законом требованиям.
Снегопад в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:46
Британский регулятор отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN
Согласно правилам, владельцы лицензий должны среди прочего осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами и при этом не контролироваться какими бы то ни было политическими структурами. По заявлению Ofcom, он провел расследование, которое показало, что владелец лицензии (частная компания Star China Media Limited) "полностью контролируется Коммунистической партией Китая".
Доказательства, разумеется, представлены не были, но, очевидно, достаточным является факт принципиального расхождения редакционной политики CGTN с навязываемым западным мейнстримом идеологическим и политическим видением, а уж в чем конкретно это проявляется — в "неправильном" освещении китайцами протестов в Гонконге или положения в Синьцзяне — дело третье.
Нынешний медиаскандал между Лондоном и Пекином далеко не первый. По сведениям СМИ, за прошлый год из королевства были высланы трое китайских журналистов, которые, по мнению британских спецслужб, на самом деле были шпионами, сотрудниками Министерства госбезопасности Китая.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
А еще весь 2020-й давала о себе знать удивительная история с рождественской открыткой из шанхайской тюрьмы "Цинпу". Ее героем стал Питер Хамфри, журналист, частный детектив и бизнесмен, много лет проработавший в Китае и в первой половине 2010-х осужденный там за незаконное получение личных данных граждан КНР (что произошло в рамках расследования по заказу корпорации GlaxoSmithKline). После освобождения из тюрьмы (той самой "Цинпу") и возвращения на родину Хамфри стал гневным обличителем китайских властей и их бесчеловечного режима.
А дальше все было как в плохом кино. В декабре 2019 года маленькая девочка купила в лондонском супермаркете Tesco поздравительную открытку, в которой обнаружила душераздирающее послание: "Мы — иностранные заключенные шанхайской тюрьмы "Цинпу". Нас принуждают работать. Помогите, пожалуйста, свяжитесь с Питером Хамфри". Ее отец проникся призывом о помощи, выяснил, о ком речь, и нашел способ связаться с адресатом. Спустя еще несколько дней — прямо под Рождество — в The Sunday Times вышла статья Хамфри, в которой он живописал кошмары тюремного рабства и принудительного труда в Китае.
Никаких документальных подтверждений или хотя бы малейшей конкретики во всей этой истории представлено не было, да оно и понятно — в рождественских сказках они не предполагаются. Но, конечно, это ничуть не помешало СМИ и властям Великобритании моментально и очень громко подхватить тему вопиющих нарушений прав заключенных в Китае.
Зато прилетело все тому же CGTN, посмевшему пустить в эфир видеозаписи, на которых Питер Хамфри признается во вменяемых ему преступлениях и приносит извинения за свои действия. Это стало одним из поводов, которые в итоге привели телеканал к лишению лицензии.
Впрочем, катастрофическое ухудшение китайско-британских отношений последнего года коснулось далеко не только медиасферы. Летом Лондон резвее и жестче всех на Западе бросился в борьбу с компанией Huawei. На днях вскрылась еще одна "технологическая" угроза, исходящая от Пекина: почти 200 ученых королевства оказались под следствием за неумышленную передачу тому секретных военных технологий.
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 19:58Акценты
Realpolitikс по-китайски: Лондон взял Гонконг на себя
А есть еще Гонконг, по которому стороны схлестнулись не на шутку. Не ограничиваясь привычной угрожающе-осуждающей риторикой из-за китайских действий по наведению порядка, британские власти облегчают въезд жителям специального административного района в Соединенное Королевство и будут предоставлять им гражданство по упрощенной процедуре.
В ответ Китай с 31 января перестал признавать в качестве удостоверений личности и проездных документов паспорта BNO (британского гражданина за границей), которые выдавались гонконгцам до 1997 года.
Остро стоит и уйгурский вопрос, по которому британцы также не ограничиваются выражением глубокой озабоченности. Лондоном уже приняты меры, пока, правда, в отношении только собственных компаний, которые будут оштрафованы, если их уличат в использовании "рабского труда" уйгуров.
Небоскребы в Урумчи - РИА Новости, 1920, 11.12.2019
11 декабря 2019, 15:29Россия-Китай: Главное
Плоды экономического развития Синьцзяна
Тонкость в том, что Синьцзян-Уйгурский автономный район — один из самых быстроразвивающихся в Китае, а значит, привлекателен для инвестиций. Соответственно, санкции являются попыткой подорвать усилия Пекина по развитию исторически крайне бедного и слаборазвитого региона.
Нетрудно заметить, что именно Великобритания раз за разом выступает инициатором конфронтации в отношениях с Китаем — по всем возможным направлениям сразу.
Это тем более интересно, что еще совсем недавно ситуация была прямо противоположной. Две страны последовательно выстраивали стратегический альянс с колоссальными взаимными вложениями и грандиозными планами партнерства. Масштабы сотрудничества были таковы, что совсем не случайно тогда на высшем уровне был провозглашен "золотой век" в отношениях двух стран. А эксперты хором утверждали, что именно китайско-британский союз определит судьбу и лицо планеты на ближайшие десятилетия.
Альянс не продержался и пяти лет.
Причем ни одна другая страна Запада при всех усилившихся трениях с Пекином не разрушает налаженное взаимодействие с ним, да еще с таким яростным энтузиазмом, как это делают сейчас англичане. Более того, перед самым Новым годом ЕС, проигнорировав недовольство из-за океана, успел договориться с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению.
Версий, объясняющих странную саморазрушительную политику Соединенного Королевства, немало. Одни настаивают, что Лондон вынужден беспрекословно подчиняться поступающим из Вашингтона распоряжениям. Другие полагают, что планы британцев, рассчитывавших по колониальной привычке эксплуатировать китайцев в свою пользу, не сработали. Наоборот, Пекин извлекал больше бонусов из двустороннего сотрудничества — вот власти острова и разносят теперь вдребезги не оправдавшиеся надежды. Третьи выстраивают сложносочиненные концепции, согласно которым гениальные стратеги в закрытых лондонских клубах разыгрывают очередную хитроумную геополитическую партию, замысел которой вскроется позже и принесет грандиозный выигрыш их стране.
Оперативный пункт в правительственном коммуникационном штабе (GCHQ) в Челтнеме, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 11:30
В Великобритании ученых заподозрили в передаче военных технологий Китаю
Правда, после поразительно проигрышного по условиям Brexit, после всех громких скандалов в парламенте и бездарных решений Даунинг-стрит в любую продуманность действий британских властей хотя бы на два шага вперед уже просто не верится. В реальности наблюдается только непрофессионализм политиков, сиюминутность их мотивов и искренняя вера в собственную исключительность и превосходство.
Это неуклонно подводит к мысли, что британская политика последних лет, выглядящая нагромождением глупостей, ею на самом деле и является.
 
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